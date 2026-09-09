Комитет ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека выступил за создание под эгидой Совета Европы механизма, который позволит использовать замороженные государственные активы России для выплаты Украине компенсаций, присужденных Европейским судом по правам человека.

Об этом сообщается на сайте институции.

В ПАСЕ предлагают направить замороженные активы РФ Украине

Комитет одобрил соответствующие проекты резолюции и рекомендации, подготовленные на основе доклада британского парламентария Тони Вона.

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ЕСПЧ признал Россию ответственной за серьезные нарушения прав человека, вызванные ее агрессивной войной, в двух межгосударственных делах, инициированных Украиной.

Размер справедливой сатисфакции, которую Россия должна выплатить Украине, пока не определен.

— С учетом масштаба ущерба, нанесенного Украине, который является беспрецедентным в истории Совета Европы, присужденные суммы потенциально могут составлять миллиарды, десятки миллиардов или сотни миллиардов евро, — подчеркнули в комитете.

Парламентарии пришли к выводу, что использование российских государственных активов для выплаты Украине компенсаций по делам, связанным с войной, не будет противоречить международному праву.

— Использование российских государственных активов для выплаты компенсаций Украине являлось бы правомерной контрмерой в соответствии с международным правом, — говорится в одобренном документе.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину было иммобилизировано около €260 млрд активов Центрального банка РФ. Примерно €210 млрд из этой суммы находятся в Европейском Союзе.

Комитет предложил учредить под эгидой Совета Европы специальный финансовый механизм, который будет получать эти активы и направлять средства Украине.

РФ обязали выполнять решения ЕСПЧ несмотря на выход из Конвенции

В ПАСЕ напомнили, что Россию исключили из Совета Европы 16 марта 2022 года. Через шесть месяцев РФ перестала быть стороной Европейской конвенции по правам человека.

При этом Россия продолжает быть обязанной выполнять решения ЕСПЧ по нарушениям, совершенным до прекращения действия Конвенции в отношении нее.

Это обязательство по международному праву не ослабевает со временем и не может быть отменено внутренним законодательством России, — подчеркнули парламентарии.

Комитет призвал государства обеспечить возможность исполнения решений ЕСПЧ против Российской Федерации на национальном уровне.

Для этого законодательство стран должно предусматривать возможность для заявителей добиваться взыскания присужденных им компенсаций до тех пор, пока РФ отказывается добровольно их выплачивать.

Парламентарии предложили создать открытый перечень лиц, причастных к масштабным нарушениям прав человека, установленным решениями ЕСПЧ, но до сих пор не привлеченных к ответственности.

Список должны регулярно обновлять и передавать государствам-членам Совета Европы, ЕС и Международному уголовному суду для введения адресных санкций или уголовного преследования.

Одобренные комитетом проекты резолюции и рекомендации планируют вынести на рассмотрение пленарного заседания ПАСЕ 30 сентября.

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