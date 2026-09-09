Комітет ПАРЄ з юридичних питань та прав людини виступив за створення під егідою Ради Європи механізму, який дасть змогу використати заморожені державні активи Росії для виплати Україні компенсацій, присуджених Європейським судом з прав людини.

Про це повідомляється на сайті інституції.

У ПАРЄ пропонують спрямувати заморожені активи РФ Україні

Комітет схвалив відповідні проєкти резолюції та рекомендації, підготовлені на основі доповіді британського парламентарія Тоні Вона.

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ЄСПЛ визнав Росію відповідальною за серйозні порушення прав людини, спричинені її агресивною війною, у двох міждержавних справах, ініційованих Україною.

Розмір справедливої сатисфакції, яку Росія має виплатити Україні, наразі не визначено.

– З огляду на масштаб шкоди, завданої Україні, який є безпрецедентним в історії Ради Європи, присуджені суми потенційно можуть становити мільярди, десятки мільярдів або сотні мільярдів євро, – наголосили в комітеті.

Парламентарії дійшли висновку, що використання російських державних активів для виплати Україні компенсацій у справах, пов’язаних із війною, не суперечитиме міжнародному праву.

– Використання російських державних активів для виплати компенсацій Україні становило б правомірний контрзахід відповідно до міжнародного права, – зазначається у схваленому документі.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну було іммобілізовано близько €260 млрд активів Центрального банку РФ. Приблизно €210 млрд з цієї суми перебувають у Європейському Союзі.

Комітет запропонував заснувати під егідою Ради Європи спеціальний фінансовий механізм, який отримуватиме ці активи та спрямовуватиме кошти Україні.

Росію зобов’язали виконувати рішення ЄСПЛ попри вихід із Конвенції

У ПАРЄ нагадали, що Росію виключили з Ради Європи 16 березня 2022 року. Через шість місяців РФ перестала бути стороною Європейської конвенції з прав людини.

При цьому Росія продовжує бути зобов’язаною виконувати рішення ЄСПЛ щодо порушень, скоєних до припинення дії Конвенції стосовно неї.

– Це зобов’язання за міжнародним правом не слабшає з часом і не може бути скасоване внутрішнім законодавством Росії, – підкреслили парламентарії.

Комітет закликав держави забезпечити можливість виконання рішень ЄСПЛ проти Російської Федерації на національному рівні.

Для цього законодавство країн має передбачати можливість для заявників домагатися стягнення присуджених їм компенсацій доти, доки РФ відмовляється добровільно їх виплачувати.

Парламентарії запропонували створити відкритий перелік осіб, причетних до масштабних порушень прав людини, встановлених рішеннями ЄСПЛ, але досі не притягнутих до відповідальності.

Список мають регулярно оновлювати та передавати державам-членам Ради Європи, ЄС і Міжнародному кримінальному суду для запровадження адресних санкцій або кримінального переслідування.

Схвалені комітетом проєкти резолюції та рекомендації планують винести на розгляд пленарного засідання ПАРЄ 30 вересня.

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