В начале августа в аэропорту Лейпциг/Галле в Германии рядом с украинским грузовым самолетом Ан-124 обнаружили беспилотник с детонатором.

Украинские самолеты во время инцидента не получили повреждений. Позже немецкое расследование установило предполагаемых исполнителей, а 1 сентября правительство Германии заявило об ответственности России за эту операцию. Москва отрицает свою причастность.

После этого Берлин объявил о мерах в ответ, а немецкие власти начали готовить новые шаги для защиты аэропортов, транспортных узлов и другой критической инфраструктуры.

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Зачем Москва совершает такие действия, насколько далеко может зайти противостояние и возможна ли война в Германии, читайте в материале Фактов ICTV.

Что произошло в аэропорту Лейпцига

В начале августа в аэропорту Лейпциг/Галле возле украинского грузового самолета Ан-124 обнаружили беспилотник, оснащенный детонатором.

Позже выяснилось, что самолет перевозил боеприпасы. Их доставили из Франции в Лейпциг незадолго до инцидента, после чего груз должны были транспортировать дальше.

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что украинские самолеты в результате этого чрезвычайного происшествия не пострадали.

Немецкие следователи установили двух предполагаемых исполнителей, а также заявили о полученных в ходе расследования доказательствах, которые позволили немецкому правительству связать операцию с российскими государственными структурами.

1 сентября федеральное правительство Германии официально заявило об ответственности России за гибридную атаку в аэропорту Лейпцига. Москва это обвинение отвергла.

Что заявили в ЕС после обвинений в адрес России

Ситуацию прокомментировала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас перед неформальной встречей министров иностранных дел стран Евросоюза в Ирландии.

По ее словам, Германия сообщила о наличии достоверных доказательств причастности России к инциденту. Каллас оценила попытку атаки как имеющую признаки государственного терроризма.

Она отметила, что теперь страны ЕС должны определить дальнейший ответ на подобные гибридные действия. Каллас также сообщила, что ЕС работает над санкциями против примерно 1,6 тыс. человек и организаций, связанных с российским военно-промышленным комплексом. По ее словам, этот список могут расширить.

Действительно ли Германия готовится к войне с Россией

После инцидента в Лейпциге Германия начала готовить более масштабную защиту критической инфраструктуры и транспортных объектов.

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что гибридные атаки с использованием дронов, диверсии, кибератаки и деятельность агентов уже представляют для страны постоянную угрозу.

В рамках предложенного плана Берлин хочет расширить мобильные подразделения федеральной полиции, которые специализируются на борьбе с беспилотниками. Их планируют разместить в девяти стратегически важных городах: Франкфурте-на-Майне, Мюнхене, Гамбурге, Берлине, Штутгарте, Дюссельдорфе, Лейпциге, Ганновере и Кельне.

Такие подразделения должны иметь возможность быстро перемещаться между регионами. Для этого предусмотрено использование вертолетов и специальных автомобилей.

Их задача будет заключаться в защите воздушного пространства над аэропортами, вокзалами, другими транспортными узлами и правительственным кварталом в Берлине. Речь идет не только об обнаружении дронов, но и о возможности противодействовать беспилотникам со взрывчаткой.

Отдельно Германия рассматривает возможность расширить полномочия операторов критической инфраструктуры. Энергетические компании, водоканалы и предприятия оборонной промышленности могут получить больше возможностей для самостоятельного реагирования на дроны, чтобы не ждать прибытия государственных подразделений.

В планах также более широкое использование искусственного интеллекта, систем видеонаблюдения и биометрической идентификации. Технологии должны помогать выявлять оружие, подозрительное поведение и людей, которых подозревают в подготовке атак или шпионской деятельности.

Еще одно направление — кибербезопасность. Германия планирует создать сеть цифровых сенсоров для обнаружения и блокировки хакерских атак.

Возможна ли война в Германии и зачем Россия организовала атаку

Тим Штухтей считает, что инцидент в Лейпциге нужно рассматривать в более широком контексте российской гибридной угрозы. Об этом в комментарии собственному корреспонденту Укринформа заявил директор Бранденбургского института общества и безопасности.

Он отметил, что Россия уже демонстрировала готовность проводить агрессивные и насильственные операции на территории Германии.

По оценке Штухтея, сам характер произошедшего соответствует признакам гибридной атаки. Речь идет об использовании средств, происхождение которых трудно сразу установить, воздействии на гражданский объект, нарушении его работы и проверке того, насколько эффективно действуют механизмы защиты.

Особенно уязвимыми эксперт считает объекты, которые прямо или косвенно связаны с поддержкой Украины.

Будет ли война в Германии с Россией и чего хочет Кремль

Россия стремится не победить Запад, а ослабить его. Такую оценку дают эксперты Атлантического совета — американского аналитического центра, который занимается вопросами международной безопасности.

Филлис Берри, внештатная старшая научная сотрудница Европейского центра и Трансатлантической инициативы безопасности Центра стратегии и безопасности Скоукрофта, отмечает, что Германия давно является одной из главных целей российской дезинформации.

По ее оценке, после 2022 года российские гибридные действия стали более частыми и серьезными. Среди примеров она называет инциденты с дронами возле аэропорта Лейпцига, российские кибератаки, попытки покушений на руководителей немецких оборонных компаний и другие случаи, которые немецкие власти связывают с деятельностью России.

Берри также обращает внимание на то, что Берлин все активнее публично называет виновных в таких операциях и пытается усилить координацию между федеральными и земельными властями.

По ее словам, Германия уже рассматривает российские гибридные действия как серьезную угрозу безопасности. После инцидента в Лейпциге правительство страны объявило о соответствующих мерах, среди которых закрытие российского консульства в Бонне и российского культурного центра в Берлине, а также подготовка новых санкций ЕС.

Зачем России нужна гибридная война

Джон Сифер, внештатный старший научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета, объясняет российскую стратегию шире.

По его оценке, использование диверсий, саботажа, пропаганды, дезинформации, политического влияния и других скрытых методов не является новым для Москвы. После 2014 года, по его мнению, прежде всего изменилась готовность Кремля идти на больший риск.

Сифер отмечает, что российские тайные операции становятся все более частыми и дерзкими. Речь идет об убийствах, взрывах, диверсиях, кибератаках и других скрытых действиях.

Однако главной целью таких операций он считает не обязательно прямое военное столкновение с Западом. По оценке Сифера, Москва пытается использовать внутренние проблемы западных стран против них самих.

Речь идет о политической поляризации, росте популярности популистских партий, снижении доверия к государственным институтам и напряженности между США и европейскими странами.

Сифер считает, что Россия пытается углублять эти противоречия. Москва, по его словам, заинтересована в распространении нарративов о слабости НАТО, бесперспективности Украины, ненадежности демократических правительств и проблемах между Европой и США.

По его мнению, разные российские информационные сообщения могут даже противоречить друг другу. Для Кремля важнее другой результат — усиление раскола внутри Запада.

Поэтому Сифер считает, что в течение следующего года Москва может уделять еще больше внимания именно западной политике как пространству для влияния.

Будет ли война в Германии

Сейчас политическая реакция усиливается. Германия обвинила Россию в операции в Лейпциге, объявила о дипломатических мерах и выступает за новые санкции. Россия свою причастность отрицает.

На этом фоне из Москвы прозвучали и резкие заявления. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев угрожал ударами по Берлину, а российский пропагандист Владимир Соловьев призывал отменить признание объединенной Германии и восстановить ГДР.

Россия также объявила о закрытии отделения Института Германии в РФ в ответ на меры Берлина. Этот институт работает в сфере распространения немецкого языка и международного культурного сотрудничества.

В целом экспертные оценки описывают нынешние действия России прежде всего как гибридное противостояние. Тим Штухтей говорит о необходимости усиления защиты критической инфраструктуры, Филлис Берри — о росте количества и серьезности российских гибридных действий, а Джон Сифер — об использовании Москвой внутренних противоречий Запада для его ослабления.

Поэтому для Германии сейчас речь идет не только о защите отдельных аэропортов или транспортных узлов. Берлин одновременно усиливает защиту инфраструктуры, противодействие дронам и киберугрозам и пытается реагировать на действия России вместе с партнерами по ЕС и НАТО.

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