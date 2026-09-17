Високопоставлені представники Християнсько-демократичного союзу приватно обговорюють, чи потрібна Німеччині зміна канцлера після падіння підтримки уряду та напередодні виборів у Мекленбурзі-Передній Померанії й Берліні.

Про це пише Pоlitico з посиланням на співрозмовників у німецьких політичних колах.

У Німеччині обговорюють можливу зміну Мерца

За даними Pоlitico, дискусії всередині ХДС загострилися після погіршення позицій партії та самого канцлера. У матеріалі видання йдеться, що підтримка Мерца в одному з останніх опитувань опустилася до 14%, а блоку ХДС/ХСС — до 18%.

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Водночас Reuters наводить дещо ширший діапазон актуальних загальнонаціональних опитувань: ХДС/ХСС має 18-20%, тоді як AfD — 27-29%. У Мекленбурзі-Передній Померанії ХДС напередодні виборів має близько 7%.

Напруження посилилося після результатів виборів у Саксонії-Ангальт, де ХДС поступився AfD. Наступним випробуванням для партії стануть вибори в Мекленбурзі-Передній Померанії та Берліні цієї неділі.

На цей же день Мерц скликав зустріч керівництва партії. За інформацією Pоlitico , канцлер хоче з’ясувати, чи має підтримку однопартійців для продовження запланованих реформ. Якщо такої підтримки не буде, може постати питання про його наступника.

Хто може замінити Мерца

Серед політиків, яких згадують у контексті потенційного наступництва, — прем’єр Північного Рейну-Вестфалії Хендрік Вюст та очільник Баварії Маркус Зьодер.

Також серед можливих кандидатів називають прем’єра Гессену Бориса Райна та міністра внутрішніх справ Александера Добріндта. Водночас, за даними Pоlitico, наразі всередині консервативного блоку немає консенсусу щодо наступника Мерца.

Якщо Мерц добровільно вирішить залишити посаду, він може повідомити про це федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра. До обрання Бундестагом нового глави уряду Мерц може залишатися виконувачем обов’язків канцлера. Для обрання його наступника консерваторам також знадобиться підтримка партнерів по коаліції — соціал-демократів.

Вотум недовіри або дострокові вибори

Інший механізм зміни канцлера — конструктивний вотум недовіри. Німецька система передбачає, що Бундестаг може усунути чинного канцлера, лише одночасно обравши нового главу уряду більшістю голосів.

Мерц також може сам ініціювати вотум довіри, щоб перевірити підтримку своєї коаліції. Якщо канцлер не отримає більшості, президент може за його пропозицією розпустити Бундестаг протягом 21 дня. За цей же період парламент може обрати нового канцлера, якщо для іншого кандидата сформується необхідна більшість.

Сам Мерц, однак, раніше заявив, що не хоче використовувати вотум довіри для просування своєї програми та має намір допрацювати чотирирічний термін.

Частина ХДС публічно підтримала Мерца

На тлі дискусій вісім земельних прем’єрів від ХДС виступили зі спільною заявою, в якій закликали зосередитися на політичних рішеннях, а не кадрових дискусіях. Reuters зазначає, що так вони намагаються знизити напруження навколо можливого дострокового відходу канцлера.

У заяві наголошується на необхідності політичної стабільності в Німеччині. Документ підписали, зокрема, прем’єри Північного Рейну-Вестфалії та Гессену Вюст і Райн, яких згадують серед потенційних наступників Мерца. Лідер ХСС та прем’єр Баварії Маркус Зьодер також публічно заявив про підтримку канцлера.

Сам Мерц на тлі внутрішньополітичної ситуації скасував заплановану поїздку на Генеральну асамблею ООН. За словами високопоставленого німецького чиновника, якого цитує Pоlitico, присутність канцлера зараз необхідна в Берліні.

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