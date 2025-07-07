Поражен Краснозаводский химический завод, где россияне производят боеприпасы – Генштаб
Силы обороны Украины поразили завод по производству боеприпасов в Московской области Российской Федерации.
Эту информацию подтвердили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Краснозаводской химический завод: последствия удара
Как сообщили в Генштабе ВСУ, в ночь на 7 июля подразделения Сил беспилотных систем ВСУ и другие части Сил обороны осуществили огневое поражение Акционерного общества Краснозаводский химический завод, расположенного в Московской области России.
По данным Генштаба, эта атака состоялась в рамках снижения возможностей противника по производству взрывчатых веществ и боеприпасов.
— На предприятии осуществляется производство пиротехнических средств и боеприпасов, в частности термобарических боевых частей для БпЛА типа Shahed, — говорится в сообщении.
Зафиксирована серия взрывов в районе города Краснозаводск и движение пожарной техники в соседних населенных пунктах, уточнили в Генеральном штабе ВСУ.
Сейчас все результаты огневой атаки на Краснозаводской химический завод в Московской области уточняются, добавили там.
В Генштабе подчеркнули, что Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать наступательный потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины.