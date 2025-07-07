Поражен Краснозаводский химический завод, где россияне производят боеприпасы – Генштаб

Силы обороны Украины поразили завод по производству боеприпасов в Московской области Российской Федерации.

Эту информацию подтвердили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Краснозаводской химический завод: последствия удара

Как сообщили в Генштабе ВСУ, в ночь на 7 июля подразделения Сил беспилотных систем ВСУ и другие части Сил обороны осуществили огневое поражение Акционерного общества Краснозаводский химический завод, расположенного в Московской области России.

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По данным Генштаба, эта атака состоялась в рамках снижения возможностей противника по производству взрывчатых веществ и боеприпасов.

— На предприятии осуществляется производство пиротехнических средств и боеприпасов, в частности термобарических боевых частей для БпЛА типа Shahed, — говорится в сообщении.

Зафиксирована серия взрывов в районе города Краснозаводск и движение пожарной техники в соседних населенных пунктах, уточнили в Генеральном штабе ВСУ.

Сейчас все результаты огневой атаки на Краснозаводской химический завод в Московской области уточняются, добавили там.

В Генштабе подчеркнули, что Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать наступательный потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины.

Источник : Генштаб ВСУ

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