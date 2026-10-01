Вибухи у Краснозаводську Московської області пролунали у четвер, 1 жовтня. Над містом піднявся стовп диму, спалахнула пожежа на території хімічного заводу. Попередньо відомо про сімох загиблих.

Про це повідомили OSINT-аналітики Exilanova+.

Вибухи у Краснозаводську 1 жовтня: які наслідки

Працівники підприємства почули гучний звук в одному з приміщень підприємства. На місце події прибули екстрені служби.

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Під’їзд до хімічного заводу перекрили. За словами очевидців, перед вибухами вони чули кілька гучних звуків, проте польоту або характерного дзижчання безпілотників не було.

Російські Telegram-канали повідомляють, що вибух стався в одному з цехів Краснозаводського хімічного заводу.

Попередньо семеро людей загинули внаслідок вибуху на Краснозаводському хімічному заводі.

Працівники перебували в цеху № 4, який повністю обвалився. За словами постраждалих, людей там було більше. Наразі рятувальники намагаються локалізувати відкрите горіння на території заводу.

OSINT-аналітики Exilanova+ уточнили, що Краснозаводський хімічний завод є підприємством російської спецхімії. Підприємство спеціалізується на виготовленні піротехнічних засобів, боєприпасів і вибухових речовин.

Завод також пов’язують із виробництвом термобаричних бойових частин для ударних БпЛА типу Шахед (Герань).

У Краснозаводську розташований Науково-випробувальний центр ракетно-космічної галузі.

Офіційних повідомлень про причини вибухів і пожежі наразі не надходило.

Нагадаємо, в ніч проти 13 вересня українські сили уразили нафтопереробний комплекс ТАНЕКО в російському Нижньокамську, що в Республіці Татарстан.

Фото: Exilanova+

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