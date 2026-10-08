Королевская шведская академия наук объявила лауреата Нобелевской премии по литературе 2026.

Об этом сообщается на сайте Нобелевской премии.

Лауреат Нобелевской премии по литературе 2026

Нобелевскую премию по литературе 2026 года получила канадская писательница, поэтесса и филолог Энн Карсон.

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Как отмечается в официальном заявлении Нобелевского комитета, Энн Карсон отметили за ее смелое и изобретательное творчество, которое в игривом диалоге с классической традицией создало новые формы для современной литературы.

На протяжении всей своей профессиональной жизни Энн Карсон успешно совмещает художественный поиск в поэзии с научной преподавательской деятельностью и классическими переводами в университетах Северной Америки.

Практически все литературные наработки канадского автора сформированы на пересечении тонкой филологической завороженности словом и поэтического стремления открывать новые смыслы и формальные измерения.

Сама писательница неоднократно отмечала, что именно этимология и происхождение слов служат для нее главной отправной точкой и вдохновением при создании любого текста.

Напомним, что Нобелевская премия по физике 2026 года была присуждена Фрэнсису Гальцену.

Нобелевскую премию по физиологии и медицине 2026 года получили Карл Дейссерот, Петер Гегеманн и Георг Нагель за открытие светозависимых ионных каналов и развитие оптогенетики.

Фото: Нобелевский комитет

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