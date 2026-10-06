Нобелівську премію з фізики 2026 року присудили Френсісу Гальцену
- Нобелівську премію з фізики 2026 року присудили Френсісу Гальцену.
- Нагороду вчений отримав за роботу з нейтринною обсерваторією IceCube.
- Гальцен зробив внесок у відкриття нейтрино високих енергій астрофізичного походження.
Королівська шведська академія наук оголосила лауреата Нобелівської премії з фізики 2026 року.
Про це повідомляється на сайті Нобелівської премії.
Лауреат Нобелівської премії з фізики
Нагороду отримав Френсіс Гальцен за внесок у роботу нейтринної обсерваторії IceCube та відкриття нейтрино високих енергій астрофізичного походження.
Премію науковцю присудили за вирішальний внесок у діяльність нейтринної обсерваторії IceCube та відкриття нейтрино високих енергій астрофізичного походження.
IceCube — масштабна нейтринна обсерваторія, розташована в районі Південного полюса. Вона дає змогу дослідникам вивчати нейтрино — надзвичайно легкі субатомні частинки, які можуть долати величезні космічні відстані практично без взаємодії з речовиною.
Виявлення нейтрино високих енергій астрофізичного походження допомагає науковцям досліджувати найпотужніші процеси у Всесвіті та краще розуміти походження космічних променів.
Нейтрино — це надзвичайно легка елементарна частинка, яка має нульовий електричний заряд і дуже слабко взаємодіє звичайною речовиною.
Френсіс Гальцен — американський фізик, який відіграв ключову роль у розвитку IceCube та дослідженнях нейтрино.
Фото: Нобелівський комітет/Ніклас Елмехед