Королівська шведська академія наук оголосила лауреата Нобелівської премії з фізики 2026 року.

Про це повідомляється на сайті Нобелівської премії.

Лауреат Нобелівської премії з фізики

Нагороду отримав Френсіс Гальцен за внесок у роботу нейтринної обсерваторії IceCube та відкриття нейтрино високих енергій астрофізичного походження.

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Премію науковцю присудили за вирішальний внесок у діяльність нейтринної обсерваторії IceCube та відкриття нейтрино високих енергій астрофізичного походження.

IceCube — масштабна нейтринна обсерваторія, розташована в районі Південного полюса. Вона дає змогу дослідникам вивчати нейтрино — надзвичайно легкі субатомні частинки, які можуть долати величезні космічні відстані практично без взаємодії з речовиною.

Виявлення нейтрино високих енергій астрофізичного походження допомагає науковцям досліджувати найпотужніші процеси у Всесвіті та краще розуміти походження космічних променів.

Нейтрино — це надзвичайно легка елементарна частинка, яка має нульовий електричний заряд і дуже слабко взаємодіє звичайною речовиною.

Френсіс Гальцен — американський фізик, який відіграв ключову роль у розвитку IceCube та дослідженнях нейтрино.

Фото: Нобелівський комітет/Ніклас Елмехед

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