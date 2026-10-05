Нобелівську премію з фізіології та медицини 2026 року отримали Карл Дейссерот, Петер Гегеманн та Георг Нагель за відкриття світлозалежних іонних каналів і розвиток оптогенетики.

Про це повідомляється на сайті Нобелівської премії.

Нобелівська премія з медицини 2026 року

Цей метод дав науковцям можливість за допомогою світла безпосередньо в живому мозку керувати активністю окремих нервових клітин.

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В основі відкриття лежить білок каналородопсин, який Петер Гегеманн і Георг Нагель виявили в одноклітинній водорості. Спочатку Пітера Гегемана зацікавло питання, як хламідомонада, одноклітинна водорість, здатна плавати до джерела світла.

Вчені встановили, що під дією синього світла білок відкриває канал у клітинній мембрані. Через нього проходять заряджені іони, унаслідок чого виникає електричний імпульс.

Карл Дейссерот використав це відкриття для роботи з нервовими клітинами. Він переніс ген каналородопсину в нейрони щурів і за допомогою синього світла зміг запускати нервові сигнали. У 2007 році вчений продемонстрував роботу такого світлочутливого перемикача вже в мозку живих мишей.

Так з’явився метод, який отримав назву оптогенетика.

До появи оптогенетики дослідники могли спостерігати за активністю мозку та визначати, які його ділянки пов’язані з певними функціями, але часто не могли встановити прямий причинно-наслідковий зв’язок.

Оптогенетика дозволила значно точніше досліджувати роботу окремих нейронів і цілих нервових ланцюгів. Завдяки цьому вчені отримали змогу вивчати механізми формування спогадів, почуттів та поведінки.

Метод також використовують у дослідженнях неврологічних і психічних розладів. Окремим напрямом стали спроби застосувати оптогенетику для відновлення зору в людей.

За словами голови Нобелівського комітету з фізіології та медицини Пера Свеннінгссона, оптогенетика відкрила можливості для картування мозку (метод, який за допомогою комп’ютерного аналізу та нейровізуалізації створює детальну карту електричної або метаболічної активності головного мозку), про які раніше дослідники могли лише мріяти.

Фото: Нобелівська премія

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