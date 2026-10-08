Президент США Дональд Трамп прокомментировал предположения о возможной связи смерти сотрудницы российской противочумной лаборатории с биологическим оружием.

Об этом сообщает The Washington Post.

Трамп ответил, связана ли чума в России с биологическим оружием

7 октября президента США Дональда Трампа спросили, может ли смерть сотрудницы российской лаборатории, занимающейся исследованием чумы, быть связана с биологическим оружием.

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— Мы скоро это выясним, но мы так не считаем, — ответил Трамп.

По словам американского президента, российские чиновники заверили своих коллег из США, что ситуацию удалось взять под контроль.

В то же время Трамп провел параллель с началом пандемии COVID-19 в 2020 году. Он напомнил, что тогда китайские власти сначала тоже заявляли о сдерживании вируса, прежде чем он вызвал глобальную пандемию.

— Китай мало говорил, и Россия тоже мало говорит. Но они заявляют, что полностью взяли ситуацию под контроль, — сказал президент США.

Трамп также выразил разочарование тем, что российские власти не спешат делиться информацией о возможном случае чумы. Он заявил, что ждет от Москвы дополнительных сведений.

— Я только что встретился с нашими специалистами. У нас блестящие эксперты. Они знают все о том, что происходит. И вся эта информация проходит через них, — заявил глава Белого дома.

Вероятные случаи легочной чумы в России: что известно

Первый случай возможной чумы в РФ зафиксировали 2 октября, когда в Иркутской области умерла 28-летняя Дарья Шипилова — лаборантка Иркутского противочумного института.

Женщину госпитализировали с тяжелой пневмонией, однако в СМИ появились сообщения о возможном заражении легочной чумой.

По одной из версий, 25 сентября Шипилова могла разбить в лаборатории пробирку с возбудителем чумы и заразиться.

Позже появилась информация о возможном втором случае заболевания. По сообщениям СМИ, еще одного сотрудника лаборатории в Иркутске госпитализировали с пневмонией неизвестной этиологии.

Из-за этих сообщений Всемирная организация здравоохранения запросила у российских властей дополнительные сведения.

В ответ на предыдущий запрос ВОЗ российские органы здравоохранения заявили, что в последнее время случаев чумы в Иркутской области не фиксировали.