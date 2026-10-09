Администрация президента США Дональда Трампа в пятницу ввела санкции против Международного уголовного суда (МУС). Ограничения могут затронуть компании, предоставляющие услуги суду.

Об этом сообщает Reuters.

США ввели санкции против МУС

Заместитель прокурора МУС Нажат Шамим Хан осудила решение Вашингтона и подчеркнула, что санкции не остановят деятельность учреждения.

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Администрация Трампа уже длительное время придерживается враждебной позиции в отношении Международного уголовного суда. Ранее США вводили ограничения против прокуроров и судей МУС.

В заявлении государственного секретаря США Марко Рубио, с которым Reuters ознакомилось до официального объявления о санкциях, говорится:

— Президент Трамп никогда не позволит Международному уголовному суду преследовать американцев.

В заявлении также отмечается, что “именно поэтому сегодня Соединенные Штаты вводят санкции против Международного уголовного суда”.

— Мы запретим сделки с этим незаконным судом, лишив его ресурсов и парализовав его способность функционировать, – подчеркивает госсекретарь.

Нажат Шамим Хан в комментарии Reuters заявила, что санкции “должны быть осуждены”.

— Эти санкции направлены на подрыв верховенства права на международном уровне и работы, которую проводит независимый судебный орган. Наша работа продолжится по всем делам, в рамках всех наших расследований и судебных преследований, – подчеркнула она.

Рубио рассказал, что санкции разработали таким образом, чтобы Международный уголовный суд и государства, входящие в его состав, могли учесть обеспокоенность американской стороны.

Госсекретарь не раскрыл подробностей, однако отметил, что Министерство финансов США выдаст ряд лицензий “для защиты американских интересов”. Вероятно, речь идет о временных исключениях из отдельных санкционных ограничений.

По его словам, Соединенные Штаты откладывали введение санкций, надеясь, что МУС и страны, присоединившиеся к его учредительному Римскому статуту, примут во внимание позицию Вашингтона. Однако этого не произошло.

— Либо МУС прекратит свои угрозы, либо мы положим конец МУС. Мы ожидаем, что наши союзники, многие из которых являются участниками МУС и полагаются на американских военнослужащих в вопросах своей обороны, удержат суд в определенных рамках, – заявил Рубио.

Он объяснил, что ограничения разработали таким образом, чтобы “предоставить государствам-участникам возможность провести переговоры и предложить решение, которое устранит наши опасения”.

— Если эти усилия не принесут результата, мы продолжим принимать соответствующие меры, – резюмировал госсекретарь США.

Позиция администрации Трампа в отношении МУС

В сентябре стало известно, что администрация Дональда Трампа подготовила санкции против всего Международного уголовного суда и планирует объявить о них в ближайшее время. В МУС тогда заявили, что приняли меры для защиты от возможных американских ограничений.

В августе США объявили о санкциях против президента Международного уголовного суда Томоко Акане и старшего судебного адвоката МУС Абдулая Сейе.

Тогда Рубио объяснил это решение “непоколебимой миссией США по защите американцев от этого фиктивного суда”.

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