Венгрия согласилась на дальнейшее продвижение Украины в переговорах о вступлении в Европейский Союз и сняла блокирование открытия кластеров 2 Внутренний рынок и 3 Конкурентоспособность и инклюзивный рост.

Венгрия дала “зеленый свет” на открытие кластеров 2 и 3 для Украины

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на источник в ЕС, который осведомлен о ходе переговорного процесса.

По его словам, рабочая группа Совета ЕС по вопросам расширения и стран, которые ведут переговоры о вступлении, COELA одобрила результаты скрининга Украины по кластерам 2 и 3.

Сейчас смотрят

Кроме того, послы стран Евросоюза на уровне Coreper согласовали направление Украине и Молдове писем с приглашением представить свои переговорные позиции.

Таким образом, Будапешт снял блокировку, которая ранее не позволяла Киеву перейти к следующему этапу процедуры открытия этих кластеров.

По данным источника, дальнейшие процедурные шаги могут произойти достаточно быстро. Уже в ближайшие дни COELA должен подготовить проект переговорной позиции Евросоюза в отношении обоих кластеров.

Ожидается, что страны-члены ЕС смогут согласовать его в понедельник, 12 октября. Предпосылкой для этого должно стать принятие Верховной Радой законодательных изменений относительно образования языками национальных меньшинств.

В случае утверждения переговорной позиции, уже 13 октября может состояться межправительственная конференция Украина-ЕС, во время которой кластеры 2 и 3 смогут формально открыть.

До этого Венгрия в течение нескольких месяцев блокировала утверждение результатов скрининга по этим направлениям, поэтому Украина не могла перейти к следующим этапам переговорного процесса.

Информацию о сдвигах в переговорах также подтвердил журналист Рикард Йозвяк.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.