Вступление Украины в ЕС: Венгрия разблокировала открытие еще двух переговорных кластеров
- Венгрия согласовала дальнейшее продвижение Украины в переговорах о вступлении в ЕС по кластерам 2 Внутренний рынок и 3 Конкурентоспособность и инклюзивный рост.
- Формальное открытие кластеров еще не состоялось: следующие шаги зависят от согласования переговорной позиции ЕС и возможной межправительственной конференции Украина-ЕС.
Венгрия согласилась на дальнейшее продвижение Украины в переговорах о вступлении в Европейский Союз и сняла блокирование открытия кластеров 2 Внутренний рынок и 3 Конкурентоспособность и инклюзивный рост.
Венгрия дала “зеленый свет” на открытие кластеров 2 и 3 для Украины
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на источник в ЕС, который осведомлен о ходе переговорного процесса.
По его словам, рабочая группа Совета ЕС по вопросам расширения и стран, которые ведут переговоры о вступлении, COELA одобрила результаты скрининга Украины по кластерам 2 и 3.
Кроме того, послы стран Евросоюза на уровне Coreper согласовали направление Украине и Молдове писем с приглашением представить свои переговорные позиции.
Таким образом, Будапешт снял блокировку, которая ранее не позволяла Киеву перейти к следующему этапу процедуры открытия этих кластеров.
По данным источника, дальнейшие процедурные шаги могут произойти достаточно быстро. Уже в ближайшие дни COELA должен подготовить проект переговорной позиции Евросоюза в отношении обоих кластеров.
Ожидается, что страны-члены ЕС смогут согласовать его в понедельник, 12 октября. Предпосылкой для этого должно стать принятие Верховной Радой законодательных изменений относительно образования языками национальных меньшинств.
В случае утверждения переговорной позиции, уже 13 октября может состояться межправительственная конференция Украина-ЕС, во время которой кластеры 2 и 3 смогут формально открыть.
До этого Венгрия в течение нескольких месяцев блокировала утверждение результатов скрининга по этим направлениям, поэтому Украина не могла перейти к следующим этапам переговорного процесса.
Информацию о сдвигах в переговорах также подтвердил журналист Рикард Йозвяк.