Американський мільярдер Ілон Маск особисто розпорядився обмежити швидкість роботи військової супутникової системи Starlink для України — Starshield.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела, обізнані з ситуацією.

Маск обмежив роботу Starlink для України: що відомо

За інформацією WSJ, минулого тижня Ілон Маск наказав знизити швидкість підключення українського військового обладнання до супутникової мережі.

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Унаслідок цього деякі українські ударні дрони та безпілотники-перехоплювачі стали практично непридатними для виконання бойових завдань.

Видання зазначає, що обмеження запровадили на тлі невдоволення Маска та президента США Дональда Трампа українськими ударами по російських нафтопереробних заводах. Трамп пов’язував ці атаки зі зростанням цін на енергоносії.

За словами українських посадовців, на яких посилається WSJ, зміни в роботі супутникової системи також вплинули на можливості протиповітряної оборони, через що частина російських ракет змогла уникнути перехоплення.

Двоє співрозмовників WSJ повідомили, що Маск і Трамп обговорили ситуацію під час телефонної розмови після того, як інформація про уповільнення Starlink стала публічною.

Водночас одне з джерел стверджує, що вони порушували це питання ще до запровадження обмежень.

Після публічних заяв президента України Володимира Зеленського, який попередив про можливу загибель українців через проблеми із супутниковим зв’язком, в адміністрації США виникла плутанина щодо того, хто саме ухвалив рішення.

За даними журналістів, у Білому домі навіть розпочали неофіційне з’ясування обставин.

Представники SpaceX контактували з американськими посадовцями, намагаючись узгодити спільну позицію щодо того, чи були дії компанії погоджені з адміністрацією.

Сам Маск після розголосу написав у соцмережі X, що рішення про будь-які обмеження швидкості або використання системи ухвалюють американські військові та зрештою президент США.

Натомість Трамп заявив журналістам, що не знає, хто відповідає за уповільнення Starlink, однак хотів би це з’ясувати.

Деякі американські посадовці стверджують, що Маск діяв самостійно і президент США не наказував запроваджувати обмеження проти України.

Реакція Пентагону: Гегсет заперечив наказ про обмеження Starshield

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що американська влада не віддавала розпоряджень щодо обмеження роботи системи Starshield для України.

Про це він сказав у коментарі CBS News.

— Ми нічого не обмежували. Зрештою, необхідно дотримуватися умов надання послуг. Starlink може самостійно ухвалювати такі рішення, але, на наш погляд, нічого не змінилося. Ми не давали жодних вказівок чи чогось подібного, — наголосив Гегсет.

Очільник Пентагону також додав, що американці бажають українцям успіху.

У Конгресі США вимагають розслідувати дії Маска щодо Starlink

Повідомлення про можливе особисте рішення Ілона Маска обмежити роботу супутникової системи для України викликали реакцію американських законодавців.

Конгресмен-республіканець Браян Фіцпатрік в ефірі CNN заявив, що такі дії, якщо вони підтвердяться, можуть бути порушенням закону.

— Ми повинні провести розслідування. Ми повинні викликати свідків, привести їх до суду, взяти їх під присягу та дістатися до суті справи. Тому що це дуже, дуже серйозна справа. Її не можна замовчувати, — наголосив він.

Сенаторка-демократка Елізабет Воррен також закликала встановити, хто саме відповідає за рішення щодо Starlink.

— Ми хотіли б точно знати, хто відповідальний за те, що сталося. Якщо це одна людина, Ілон Маск, яка диктує нашу зовнішню політику, то він наражає США на величезний ризик, — заявила Воррен.

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