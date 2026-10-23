Президент США Дональд Трамп заявил, что Илон Маск уже снял ограничение скорости для военной версии Starlink в Украине.

Об этом сообщает издание Clash Report со ссылкой на заявление Трампа журналистам.

Маск снял ограничения для Украины

В то же время Дональд Трамп отказался сказать, звонил ли он Илону Маске из-за ситуации с ограничением скорости для Starlink.

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— Не хотелось бы говорить об этом, но ситуация была действительно интересная, поэтому я не хочу давать никаких комментариев. Впрочем, у меня с Илоном очень хорошие отношения. Знаете, я не хочу это комментировать — звонил ли я или кто-то другой. Это не имеет значения, — сказал Трамп, заметив, что в конце концов Маск все повернул назад.

Ранее издание WSJ писало, что Трамп позвонил по телефону Маске и попросил убрать ограничения. По данным издания, после этого разговора система начала работать на более высоких скоростях, хотя полностью ее функциональность не восстановили.

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