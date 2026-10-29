Партизаны АТЕШ устроили диверсию на подстанции, питающей завод ракетного топлива РФ
- АТЕШ заявил о повреждении распределительного шкафа на электроподстанции в Ростовской области РФ.
- Информация о фактических последствиях диверсии для производства независимо не подтверждена.
Партизаны движения АТЕШ заявили о повреждении электрооборудования подстанции в Каменско-Шахтинском Ростовской области РФ. Объект обеспечивает электроэнергией предприятие, производящее твердое ракетное топливо для российской армии.
Об этом сообщили в Telegram-канале АТЕШ.
Последствия диверсии на предприятии в Ростовской области
По информации партизан, во время диверсии поврежден распределительный шкаф на электроподстанции. Она снабжает электроэнергию ФКП Комбинат Каменский — предприятию российского военно-промышленного комплекса.
Завод специализируется на производстве твердого ракетного топлива, используемого в реактивных системах залпового огня Ураган, Смерч и Торнадо-С, а также в других ракетных и авиационных системах.
В АТЕШ утверждают, что повреждение электрооборудования может повлечь за собой перебои в работе предприятия и потребует времени для восстановления.
Такие инциденты усложняют работу производственных цепочек, поскольку техническим специалистам приходится сосредотачиваться на ремонте оборудования.
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