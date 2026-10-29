Партизаны движения АТЕШ заявили о повреждении электрооборудования подстанции в Каменско-Шахтинском Ростовской области РФ. Объект обеспечивает электроэнергией предприятие, производящее твердое ракетное топливо для российской армии.

Об этом сообщили в Telegram-канале АТЕШ.

Последствия диверсии на предприятии в Ростовской области

По информации партизан, во время диверсии поврежден распределительный шкаф на электроподстанции. Она снабжает электроэнергию ФКП Комбинат Каменский — предприятию российского военно-промышленного комплекса.

Сейчас смотрят

Завод специализируется на производстве твердого ракетного топлива, используемого в реактивных системах залпового огня Ураган, Смерч и Торнадо-С, а также в других ракетных и авиационных системах.

В АТЕШ утверждают, что повреждение электрооборудования может повлечь за собой перебои в работе предприятия и потребует времени для восстановления.

Такие инциденты усложняют работу производственных цепочек, поскольку техническим специалистам приходится сосредотачиваться на ремонте оборудования.

Сегодня в российском Стерлитамаке в Республике Башкортостан после атаки дронов поднялся дым в районе Башкирской содовой компании. Это единственный производитель терефталоилхлорида – компонента для изготовления высокопрочных материалов, которые используют в бронезащите.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.