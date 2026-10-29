Партизани руху АТЕШ заявили про пошкодження електрообладнання підстанції в Каменську-Шахтинському Ростовської області РФ. Об’єкт забезпечує електроенергією підприємство, яке виробляє тверде ракетне паливо для російської армії.

Про це повідомили у Telegram-каналі АТЕШ.

Наслідки диверсії на підприємстві в Ростовській області

За інформацією партизанів, під час диверсії пошкоджено розподільну шафу на електропідстанції. Вона постачає електроенергію ФКП Комбінат Кам’янський — підприємству російського військово-промислового комплексу.

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Завод спеціалізується на виробництві твердого ракетного палива, яке використовують у реактивних системах залпового вогню Ураган, Смерч і Торнадо-С, а також в інших ракетних та авіаційних системах.

В АТЕШ стверджують, що пошкодження електрообладнання може спричинити перебої в роботі підприємства та потребуватиме часу для відновлення.

Такі інциденти ускладнюють роботу виробничих ланцюжків, оскільки технічним фахівцям доводиться зосереджуватися на ремонті обладнання.

Сьогодні у російському Стерлітамаку, що в Республіці Башкортостан, після атаки дронів здійнявся дим у районі Башкирської содової компанії. Це єдиний виробник терефталоїлхлориду — компонента для виготовлення високоміцних матеріалів, які використовують у бронезахисті.

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