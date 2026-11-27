Не оправдала ожиданий РФ: Сикорский о результатах встречи Трампа, Си и ПутинаДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал результаты трехсторонней встречи лидеров США, Китая и России.
- По мнению польского дипломата, саммит в Шэньчжэне продемонстрировал особенности отношений Москвы и Пекина.
- Сикорский также оценил принятые по итогам переговоров решения и дальнейшее развитие ситуации вокруг Украины.
Состоявшаяся 19 ноября в китайском Шэньчжэне трехсторонняя встреча президента США Дональда Трампа, лидера Китая Си Цзиньпина и главы Кремля Владимира Путина не оправдала ожиданий Москвы.
Такое мнение высказал вице-премьер-министр, глава МИД Польши Радослав Сикорский во время общения с журналистами, сообщает Суспільне.
Сикорский оценил результаты встречи Трампа, Си и Путина
По словам главы польской дипломатии, в ходе саммита Китай продемонстрировал истинное отношение к России и ее руководителю, в том числе на уровне дипломатического протокола.
Сикорский отметил, что за последние два десятилетия Пекин пытался смягчить позицию Москвы, публично демонстрируя уважение к Путину. Однако теперь китайская сторона перестала скрывать реальную иерархию в отношениях с РФ.
– Они показали, что для них он (Путин, — Ред.) вассал и подчиненный, а не равноправный партнер, – подчеркнул министр.
Глава МИД Польши также отметил, что по итогам трехсторонних переговоров не было принято никаких значимых решений. В то же время после встречи военное давление на Украину усилилось.
Напомним, 19 ноября в китайском Шэньчжэне состоялись трехсторонние переговоры лидеров США, Китая и России.
По их итогам стороны приняли так называемую декларацию о мире. Однако, как сообщил президент Финляндии Александр Стубб, из документа изъяли пункт, касающийся Украины.
В тот же день на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Путиным. По результатам встречи стороны не выступили с совместными заявлениями для СМИ.