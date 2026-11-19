19 ноября в китайском Шэньчжэне состоялась трехсторонняя встреча президента США Дональда Трампа, лидера Китая Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина. Переговоры продолжались около полутора часов. По их итогам Китай, Россия и США обнародовали совместное заявление, подтвердив намерение поддерживать стратегическую стабильность и международную безопасность.

Об этом сообщают Bloomberg, BBC News, CNN.

Среди ключевых тем переговоров была ядерная безопасность, энергетическое сотрудничество, реформа ООН и полномочия Международного уголовного суда.

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Как прошла встреча Трампа, Путина и Си Цзиньпина

Встреча трех лидеров состоялась в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае.

В начале переговоров Си Цзиньпин предложил Китаю, России и США поддерживать регулярные контакты на высоком уровне. Лидеры также отметили важность сохранения стратегической стабильности и международной безопасности.

Перед началом трехсторонней встречи Дональд Трамп заявил, что среди тем переговоров будет защита государственного суверенитета от влияния международных организаций, которые, по его мнению, выходят за пределы своих полномочий.

Особое внимание американский президент обратил на Международный уголовный суд, выдавший ордер на арест Владимира Путина по подозрению в совершении военных преступлений.

Кроме того, перед трехсторонними переговорами Трамп провел отдельную встречу с Путиным. Она длилась около 40 минут и, по характеристике Белого дома, имела формат неформальной беседы.

Американский президент назвал российского лидера своим другом.

Одной из главных тем трехсторонней встречи стала ядерная безопасность и необходимость предотвращения распространения ядерного оружия.

Си Цзиньпин сравнил ядерное оружие с Дамокловым мечом, нависающим над человечеством.

— Ядерное оружие обязательно нужно запретить и уничтожить. Ядерную войну невозможно выиграть и никогда нельзя начинать, — заявил китайский лидер.

В свою очередь Дональд Трамп отметил важность сотрудничества трех государств для противодействия распространению ядерного оружия в мире.

Также американский президент намекнул, что вопрос о денуклеаризации может обсуждаться во время его встреч на саммите АТЭС. Трамп отметил, что странам, по его мнению, нужно всего около 10 единиц ядерного оружия, однако признал, что убедить другие государства отказаться от своих арсеналов будет слишком сложно.

О чем договорились Трамп, Путин и Си Цзиньпин: совместное заявление

По результатам переговоров Китай, Россия и США обнародовали общую декларацию, состоящую из четырех основных пунктов. Стороны подтвердили стремление поддерживать стратегическую устойчивость и международную безопасность.

Реформа ООН. Как постоянные члены Совбеза ООН, три государства заявили о намерении содействовать реформированию организации. Цель – повысить ее эффективность в решении глобальных проблем и выполнении основной миссии по поддержанию международного мира и безопасности.

Энергетическое сотрудничество. Китай, Россия и США договорились работать над увеличением производства и снабжения нефтепродуктами. В декларации также отмечается важность стабильных потоков энергоносителей для всех стран.

Полномочия Международного уголовного суда. Отдельный пункт касается принципа согласия государств и уважения к иммунитету государственных чиновников. Лидеры заявили, что Международный уголовный суд и другие подобные институции не должны злоупотреблять своей юрисдикцией.

Ядерная безопасность. Три страны подтвердили общую позицию, что ядерную войну невозможно выиграть и нельзя вести. Они также выразили готовность к диалогу по уменьшению ядерных рисков и предотвращению распространения ядерного оружия.

Война в Иране

В преддверии трехсторонних переговоров Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News отверг предположение, что будет обращаться к Москве и Пекину за помощью в прекращении войны в Иране.

— Знаете, нам не нужна никакая помощь… Они хотят заключить соглашение, поэтому мне помощь не нужна, — заявил Трамп.

Источник : CNN, Bloomberg, BBC

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