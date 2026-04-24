Пособие по безработице в Польше: какие выплаты будут в 2026 году
- С 1 июня 2026 года в Польше увеличится пособие по безработице для всех зарегистрированных безработных.
- Размер выплат будет зависеть от стажа, а базовая сумма в первые месяцы будет выше, чем сейчас.
- Получать пособие обычно можно до 180 дней, но в отдельных случаях этот срок продлевают.
С 1 июня 2026 года в Польше увеличится размер пособия по безработице. Новые суммы будут получать все зарегистрированные безработные, а действие обновленных правил продлится в течение следующего года.
О повышении пособия по безработице в Польше сообщили в Министерстве семьи, труда и социальной политики страны. Повышение ввели с целью частично компенсировать рост стоимости жизни и поддержать людей в период поиска работы.
Пособие по безработице в Польше: размер с 1 июня
Базовое пособие для людей со страховым стажем от 5 до 20 лет с 1 июня 2026 года составит 1 783,90 злотых брутто в месяц в первые 90 дней. После этого сумма уменьшится до 1 400,90 злотых брутто.
В пересчете это примерно 1 620 злотых “чистыми” в начале периода и около 1 270 злотых в дальнейшем.
Каким будет размер пособия по безработице в Польше, зависит от стажа:
- свыше 20 лет — 120% базовой ставки;
- от 5 до 20 лет — 100%;
- менее 5 лет — 80%.
Как долго будут выплачивать пособие по безработице в Польше и кто может его получить
Стандартный срок выплат составляет 180 дней. В отдельных случаях, например, в регионах с высоким уровнем безработицы или для определенных категорий граждан, период могут продлить до 12 месяцев.
Чтобы претендовать на выплаты, необходимо выполнить несколько базовых условий:
- зарегистрироваться в центре занятости,
- иметь не менее 365 дней официальной занятости за последние 18 месяцев,
- уплачивать взносы в Фонд труда.
В польском правительстве отмечают, что повышение выплат должно снизить финансовое давление на людей, потерявших работу, и дать им больше времени на поиск нового трудоустройства в условиях роста стоимости жизни.