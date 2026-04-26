Авария на ЧАЭС: хроника первых семи дней
26 апреля исполняется 40 лет со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции — величайшей техногенной катастрофы в истории человечества.
Радиационный выброс во время взрыва на ЧАЭС был в 300 раз мощнее сброшенной на Хиросиму бомбы.
В ликвидации последствий аварии приняли участие около 240 тыс. человек. Общее количество ликвидаторов за все годы — более 600 тыс. Около 10% умерли, 150 тыс. получили инвалидность.
Исследования Международной организации по атомной энергии выявили, что жертвами радиационного облучения в момент аварии на Чернобыльской АЭС стали около 4 тыс. людей.
За последние несколько десятков лет, по данным организации Greenpeace, около 200 тыс. людей умерли от рака, который вызвала авария на ЧАЭС.
К 40-летию Чернобыльской катастрофы Факты ICTV решили воссоздать хронику первых семи дней после взрыва.
Хроника аварии на ЧАЭС
Авария на ЧАЭС: 26 апреля
00:00 – для работы на четвертом блоке приступает смена №5.
00:05 – мощность реактора снижена до 720 МВт. Начата подготовка к испытаниям проектного режима.
00:28 – во время штатной операции перехода от одной системы регулирования к другой старший инженер управления реактором не справляется с управлением, в результате чего мощность снижается до 30 МВт.
01:00 – старший инженер управления реактором восстанавливает автоматическое управление и стабилизирует мощность на уровне 200 МВт.
01:03 – 01:07 – подключены дополнительные циркуляционные насосы, предусмотренные программой испытаний.
01:23 – параметры реактора стабильны, начаты испытания.
01:23:40 – испытание закончено. Нажата кнопка аварийной защиты А3-5.
Исчезает свет. Громкие удары справа, слева и снизу. Раздается взрыв. В помещение четвертого блока врывается волна белой пыли с радиоактивным паром. Треск и вспышки коротких замыканий.
Смена получает приказ расхолаживать реактор с аварийной скоростью.
01:24 – мощные удары. Стержни системы управления и защиты остановились, не дойдя до нижних показателей.
Смена начинает разыскивать коллег.
В это время первый, второй и третий реакторы продолжают работать.
Из-за ухудшения вакуума в турбинах снижена мощность третьего реактора.
02:30 – прибывает директор ЧАЭС Виктор Брюханов.
Все усилия операторов направлены на подачу воды в реактор.
За несколько часов дежурному электромонтеру удается включить второй аварийный насос питания.
Отправлено экстренное сообщение в Союзатомэнерго. Срочно вызывают невоенизированные формирования гражданской обороны ЧАЭС.
Экстренно вызывают аварийные бригады цехов и отделов.
Ночью прибывает начальник штаба гражданской обороны ЧАЭС.
03:30 – дежурный штаба ГО Киевской области извещает об аварии дежурного управления внутренних дел Киевской области. Получает ответ о том, что уже 58 единиц пожарной техники тушат огонь.
Начальник смены третьего блока Юрий Багдасаров, не получив разрешение об остановке третьего реактора, сам останавливает его.
05:00 – третий реактор находится в режиме расхолаживания. Первый и второй реакторы продолжают работать.
07:00 – ликвидировано возгорание внутри машинного зала. Авария локализована.
На место прибыли более тысячи правоохранителей.
В это время местные жители идут на рынок, не подозревая, что произошло прошлой ночью. Машины поливают дороги.
08:00 – прибывает смена №2.
10:00 – в Припятскую санитарную часть госпитализированы более 100 человек. Некоторых готовят к эвакуации в московскую клинику №6.
Дежурные электромонтеры восстанавливают работу трансформатора.
Директор ЧАЭС просит разрешения у Москвы на эвакуацию Припяти. Но в ответ получает приказ не поднимать панику и не проводить эвакуацию до приезда правительственной комиссии.
11:00 – всем сотрудникам приказывают покинуть четвертый реактор.
Днем в КГБ СССР отправлено первое секретное сообщение о взрыве на ЧАЭС.
19:00 – в Припять прибывает первый отряд войск химзащиты, заканчивается запас воды, которым пытались охладить четвертый блок.
21:00 – начинают остановку первого и второго блоков.
В ночь с 26 на 27 апреля московская бригада врачей проводит обследование 350 госпитализированных сотрудников.
Авария на ЧАЭС: 27 апреля
Ночью происходит совещание относительно эвакуации местных жителей.
01:13 – остановлен первый блок.
02:13 – остановлен второй блок.
В Припяти организована бригада для загрузки песка.
Днем военные самолеты начинают сбрасывать мешки с песком в провал четвертого реактора.
11:00 – в Припяти по громкоговорителю объявляют об эвакуации.
14:00 – начинается эвакуация.
Авария на ЧАЭС: 28 апреля
На ЧАЭС работает более 200 человек.
Всех работников, которые не попали в оперативные списки, эвакуируют вместе с семьями.
Выясняется, что на четвертом реакторе горит графит. Поэтому в провал четвертого реактора вертолеты продолжают сбрасывать песок, свинец и карбид бора.
В это время на первом, втором и третьем реакторе продолжается расхолаживание узлов и систем.
В эфире программы Время диктор зачитывает первое официальное сообщение о том, что на ЧАЭС произошла авария, в результате которой разрушен один из атомных реакторов.
Авария на ЧАЭС: 29 апреля
О повышении уровня радиации сообщают правительства Финляндии, Норвегии и Дании. В Швеции в радиоэфире информируют о повышении радиационного фона.
Правительственная комиссия, чей штаб базировался в припятской гостинице, решает срочно эвакуировать всех, кто оставался жить и работать в Припяти, на чистые территории. Такую местность нашли в 30 км от ЧАЭС – в пионерском лагере Сказочный.
Теперь в каждой 12-часовой смене на электростанции работает не более 45 человек.
Дневная смена завершает расхолаживание всех установленных энергоблоков.
Первый, второй и третий блоки начинают переводить в глубокое подкритичное состояние.
Подписан приказ о назначении нового директора ЧАЭС. Им стал заместитель начальника ВПО Союзатомэнерго Эрик Поздышев. Однако до 11 мая приказы и распоряжения подписывает Виктор Брюханов.
Авария на ЧАЭС: 30 апреля
Для локализации источника радиации в очаг аварии сбросили более 1 тыс. т смеси песка, бора и свинца, однако он продолжает дымить.
С директором, главным инженером и не эвакуированными по состоянию здоровья оперативниками смены №5 работают следственные органы.
Правительственная комиссия решает эвакуировать 10-километровую зону. За один день из 15 сел вывезено около 10 тыс. человек.
15:00 – ученые сообщают, что радиационный фон в Киеве – в пределах нормы.
Около 20:00 – ветер меняет направление, радиоактивное загрязнение направляется в сторону Киева. Киевскую область спасает только то, что общий уровень радиоактивности несколько снизился.
Авария на ЧАЭС: 1 мая
В Киеве проходит парад ко Дню солидарности трудящихся. Проведение мероприятия сократили до двух часов.
В Припяти в это время пусто.
Почти завершено расхолаживание первого, второго и третьего реакторов и переведение их в глубокое подкритичное состояние.
Оперативный штаб по ликвидации аварии решает сократить до критического минимума количество обслуживающего персонала. Теперь на ЧАЭС работает 20-30 человек вместо 220.
Правительственная комиссия решает запускать первый и второй блоки, поскольку стране нужна электроэнергия.
Правительственная комиссия принимает решение о выселении 30-километровой зоны.
Авария на ЧАЭС: 2 мая
Впервые проведена радиационная разведка промышленной территории АЭС.
Решено слить воду из бассейна-барбатера и установить охлаждающую бетонную плиту под фундаментом реактора.
Для этого на ЧАЭС срочно направляют 388 шахтеров из Донбасса и Москвы.
Как происходила эвакуация после катастрофы на ЧАЭС, читайте в интервью Фактам ICTV заместительницы главы Киевского горисполкома в 1975-1991 годах Галины Менжерес.
Напомним, что спустя почти 39 лет после катастрофы Чернобыльскую АЭС атаковала Россия.
Вражеский дрон с фугасной боевой частью попал в саркофаг над разрушенным четвертым энергоблоком около часа ночи 14 февраля, всего за несколько часов до старта Мюнхенской конференции безопасности.
Запущенный россиянами БпЛА повредил внешнюю и внутреннюю оболочки арки. Диаметр отверстия, как отметили представители Международного агентства по атомной энергии, составил около 6 м.
Также подверглось разрушениям определенное оборудование и электрические кабели.
Легковоспламеняющиеся материалы в обшивке крыши вызывали тление на крыше саркофага.
Именно поэтому ликвидация последствий удара по укрытию над четвертым энергоблоком ЧАЭС продолжалась 490 часов — до 7 марта.
Как заявил в комментарии Reuters накануне 40-й годовщины Чернобыльской катастрофы генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, Украина зафиксировала пролеты уже 35 российских ракет Х-47М Кинжал возле Чернобыльской или Хмельницкой АЭС.
Источник: Chornobyl NPP