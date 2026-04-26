26 апреля исполняется 40 лет со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции — величайшей техногенной катастрофы в истории человечества.

Радиационный выброс во время взрыва на ЧАЭС был в 300 раз мощнее сброшенной на Хиросиму бомбы.

В ликвидации последствий аварии приняли участие около 240 тыс. человек. Общее количество ликвидаторов за все годы — более 600 тыс. Около 10% умерли, 150 тыс. получили инвалидность.

Исследования Международной организации по атомной энергии выявили, что жертвами радиационного облучения в момент аварии на Чернобыльской АЭС стали около 4 тыс. людей.

За последние несколько десятков лет, по данным организации Greenpeace, около 200 тыс. людей умерли от рака, который вызвала авария на ЧАЭС.

К 40-летию Чернобыльской катастрофы Факты ICTV решили воссоздать хронику первых семи дней после взрыва.

Хроника аварии на ЧАЭС

Авария на ЧАЭС: 26 апреля

00:00 – для работы на четвертом блоке приступает смена №5.

00:05 – мощность реактора снижена до 720 МВт. Начата подготовка к испытаниям проектного режима.

00:28 – во время штатной операции перехода от одной системы регулирования к другой старший инженер управления реактором не справляется с управлением, в результате чего мощность снижается до 30 МВт.

01:00 – старший инженер управления реактором восстанавливает автоматическое управление и стабилизирует мощность на уровне 200 МВт.

01:03 – 01:07 – подключены дополнительные циркуляционные насосы, предусмотренные программой испытаний.

01:23 – параметры реактора стабильны, начаты испытания.

01:23:40 – испытание закончено. Нажата кнопка аварийной защиты А3-5.

Исчезает свет. Громкие удары справа, слева и снизу. Раздается взрыв. В помещение четвертого блока врывается волна белой пыли с радиоактивным паром. Треск и вспышки коротких замыканий.

Смена получает приказ расхолаживать реактор с аварийной скоростью.

01:24 – мощные удары. Стержни системы управления и защиты остановились, не дойдя до нижних показателей.

Смена начинает разыскивать коллег.

В это время первый, второй и третий реакторы продолжают работать.

Из-за ухудшения вакуума в турбинах снижена мощность третьего реактора.

02:30 – прибывает директор ЧАЭС Виктор Брюханов.

Все усилия операторов направлены на подачу воды в реактор.

За несколько часов дежурному электромонтеру удается включить второй аварийный насос питания.

Отправлено экстренное сообщение в Союзатомэнерго. Срочно вызывают невоенизированные формирования гражданской обороны ЧАЭС.

Экстренно вызывают аварийные бригады цехов и отделов.

Ночью прибывает начальник штаба гражданской обороны ЧАЭС.

03:30 – дежурный штаба ГО Киевской области извещает об аварии дежурного управления внутренних дел Киевской области. Получает ответ о том, что уже 58 единиц пожарной техники тушат огонь.

Начальник смены третьего блока Юрий Багдасаров, не получив разрешение об остановке третьего реактора, сам останавливает его.

05:00 – третий реактор находится в режиме расхолаживания. Первый и второй реакторы продолжают работать.

07:00 – ликвидировано возгорание внутри машинного зала. Авария локализована.

На место прибыли более тысячи правоохранителей.

В это время местные жители идут на рынок, не подозревая, что произошло прошлой ночью. Машины поливают дороги.

08:00 – прибывает смена №2.

10:00 – в Припятскую санитарную часть госпитализированы более 100 человек. Некоторых готовят к эвакуации в московскую клинику №6.

Дежурные электромонтеры восстанавливают работу трансформатора.

Директор ЧАЭС просит разрешения у Москвы на эвакуацию Припяти. Но в ответ получает приказ не поднимать панику и не проводить эвакуацию до приезда правительственной комиссии.

11:00 – всем сотрудникам приказывают покинуть четвертый реактор.

Днем в КГБ СССР отправлено первое секретное сообщение о взрыве на ЧАЭС.

19:00 – в Припять прибывает первый отряд войск химзащиты, заканчивается запас воды, которым пытались охладить четвертый блок.

21:00 – начинают остановку первого и второго блоков.

В ночь с 26 на 27 апреля московская бригада врачей проводит обследование 350 госпитализированных сотрудников.

Авария на ЧАЭС: 27 апреля

Ночью происходит совещание относительно эвакуации местных жителей.

01:13 – остановлен первый блок.

02:13 – остановлен второй блок.

В Припяти организована бригада для загрузки песка.

Днем военные самолеты начинают сбрасывать мешки с песком в провал четвертого реактора.

11:00 – в Припяти по громкоговорителю объявляют об эвакуации.

14:00 – начинается эвакуация.

Авария на ЧАЭС: 28 апреля

На ЧАЭС работает более 200 человек.

Всех работников, которые не попали в оперативные списки, эвакуируют вместе с семьями.

Выясняется, что на четвертом реакторе горит графит. Поэтому в провал четвертого реактора вертолеты продолжают сбрасывать песок, свинец и карбид бора.

В это время на первом, втором и третьем реакторе продолжается расхолаживание узлов и систем.

В эфире программы Время диктор зачитывает первое официальное сообщение о том, что на ЧАЭС произошла авария, в результате которой разрушен один из атомных реакторов.

Авария на ЧАЭС: 29 апреля

О повышении уровня радиации сообщают правительства Финляндии, Норвегии и Дании. В Швеции в радиоэфире информируют о повышении радиационного фона.

Правительственная комиссия, чей штаб базировался в припятской гостинице, решает срочно эвакуировать всех, кто оставался жить и работать в Припяти, на чистые территории. Такую местность нашли в 30 км от ЧАЭС – в пионерском лагере Сказочный.

Теперь в каждой 12-часовой смене на электростанции работает не более 45 человек.

Дневная смена завершает расхолаживание всех установленных энергоблоков.

Первый, второй и третий блоки начинают переводить в глубокое подкритичное состояние.

Подписан приказ о назначении нового директора ЧАЭС. Им стал заместитель начальника ВПО Союзатомэнерго Эрик Поздышев. Однако до 11 мая приказы и распоряжения подписывает Виктор Брюханов.

Авария на ЧАЭС: 30 апреля

Для локализации источника радиации в очаг аварии сбросили более 1 тыс. т смеси песка, бора и свинца, однако он продолжает дымить.

С директором, главным инженером и не эвакуированными по состоянию здоровья оперативниками смены №5 работают следственные органы.

Правительственная комиссия решает эвакуировать 10-километровую зону. За один день из 15 сел вывезено около 10 тыс. человек.

15:00 – ученые сообщают, что радиационный фон в Киеве – в пределах нормы.

Около 20:00 – ветер меняет направление, радиоактивное загрязнение направляется в сторону Киева. Киевскую область спасает только то, что общий уровень радиоактивности несколько снизился.

Авария на ЧАЭС: 1 мая

В Киеве проходит парад ко Дню солидарности трудящихся. Проведение мероприятия сократили до двух часов.

В Припяти в это время пусто.

Почти завершено расхолаживание первого, второго и третьего реакторов и переведение их в глубокое подкритичное состояние.

Оперативный штаб по ликвидации аварии решает сократить до критического минимума количество обслуживающего персонала. Теперь на ЧАЭС работает 20-30 человек вместо 220.

Правительственная комиссия решает запускать первый и второй блоки, поскольку стране нужна электроэнергия.

Правительственная комиссия принимает решение о выселении 30-километровой зоны.

Авария на ЧАЭС: 2 мая

Впервые проведена радиационная разведка промышленной территории АЭС.

Решено слить воду из бассейна-барбатера и установить охлаждающую бетонную плиту под фундаментом реактора.

Для этого на ЧАЭС срочно направляют 388 шахтеров из Донбасса и Москвы.

Как происходила эвакуация после катастрофы на ЧАЭС, читайте в интервью Фактам ICTV заместительницы главы Киевского горисполкома в 1975-1991 годах Галины Менжерес.

Напомним, что спустя почти 39 лет после катастрофы Чернобыльскую АЭС атаковала Россия.

Вражеский дрон с фугасной боевой частью попал в саркофаг над разрушенным четвертым энергоблоком около часа ночи 14 февраля, всего за несколько часов до старта Мюнхенской конференции безопасности.

Запущенный россиянами БпЛА повредил внешнюю и внутреннюю оболочки арки. Диаметр отверстия, как отметили представители Международного агентства по атомной энергии, составил около 6 м.

Также подверглось разрушениям определенное оборудование и электрические кабели.

Легковоспламеняющиеся материалы в обшивке крыши вызывали тление на крыше саркофага.

Именно поэтому ликвидация последствий удара по укрытию над четвертым энергоблоком ЧАЭС продолжалась 490 часов — до 7 марта.

Как заявил в комментарии Reuters накануне 40-й годовщины Чернобыльской катастрофы генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, Украина зафиксировала пролеты уже 35 российских ракет Х-47М Кинжал возле Чернобыльской или Хмельницкой АЭС.

