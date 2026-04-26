Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отменил запланированную поездку своих представителей в Исламабад, где должна была состояться встреча с иранской делегацией, из-за разногласий между представителями иранской власти и отсутствия четкой позиции Тегерана.

Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Почему отменили переговоры США и Ирана

По словам американского президента, решение об отмене поездки связано с избыточной продолжительностью логистики и значительной нагрузкой на участников делегации.

В то же время Трамп резко высказался по поводу позиции иранского руководства, заявив о наличии серьезных внутренних разногласий и отсутствии четкой структуры принятия решений.

— В них царят огромные внутренние дрязги и неразбериха. Никто не знает, кто главный, даже они сами, — отметил он.

Отдельно Дональд Трамп подчеркнул, что, по его мнению, у Соединенных Штатов Америки более сильная переговорная позиция, тогда как Иран не имеет подобных рычагов влияния.

Он также отметил, что в случае заинтересованности Тегерана в диалоге, контакты можно установить напрямую по телефону.

В то же время, как сообщает Reuters со ссылкой на иранское правительство, президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом заявил, что Тегеран не будет участвовать в переговорах, происходящих под давлением или в условиях внешних ограничений.

По его словам, США должны устранить ряд операционных препятствий, в частности ограничения, которые, как утверждает Тегеран, влияют на работу иранских портов. Только после этого, по мнению иранской стороны, может быть создана основа для потенциального диалога по урегулированию напряженности.

Ранее сообщалось, что спецпредставитель США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер должны были отправиться в Пакистан в субботу для переговоров с иранской стороной. Однако впоследствии этот визит был отменен.

В комментарии для Fox News в Белом доме Дональд Трамп отметил, что не видит необходимости в длительном перелете американской делегации в Пакистан, ведь, по его словам, в ситуации вокруг Ирана инициатива и преимущество находятся на стороне США.

