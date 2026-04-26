Президент Молдовы Майя Санду прибыла в Киев, где встретится с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом она сообщила в социальных сетях.

— Сегодня утром, когда мы отмечаем 40-ю годовщину Чернобыльской ядерной катастрофы, я отправляюсь в Киев для переговоров с президентом Владимиром Зеленским, а также в Чернобыль — чтобы отдать дань уважения тем, кто пожертвовал своим здоровьем или даже жизнью, чтобы защитить Европу от еще большей трагедии, — подчеркнула Майя Санду.

Она подчеркнула, что пример аварии в Чернобыле показал, что катастрофы не знают границ. В то же время эта авария продемонстрировала силу международной солидарности, когда страны объединились, чтобы закрыть разрушенный реактор защитной аркой.

— Сегодня нам нужны такое же единство и решимость — чтобы защитить мир в Европе. Место Республики Молдова — рядом с теми, кто выбирает строить, а не разрушать, — подытожила Майя Санду.

Напомним, что 14 марта российский беспилотник Шахед нарушил воздушное пространство Молдовы во время комбинированной атаки на Украину.

