Президент Молдовы Майя Санду прибыла в Киев
Президент Молдовы Майя Санду прибыла в Киев, где встретится с президентом Владимиром Зеленским.
Об этом она сообщила в социальных сетях.
— Сегодня утром, когда мы отмечаем 40-ю годовщину Чернобыльской ядерной катастрофы, я отправляюсь в Киев для переговоров с президентом Владимиром Зеленским, а также в Чернобыль — чтобы отдать дань уважения тем, кто пожертвовал своим здоровьем или даже жизнью, чтобы защитить Европу от еще большей трагедии, — подчеркнула Майя Санду.
Она подчеркнула, что пример аварии в Чернобыле показал, что катастрофы не знают границ. В то же время эта авария продемонстрировала силу международной солидарности, когда страны объединились, чтобы закрыть разрушенный реактор защитной аркой.
— Сегодня нам нужны такое же единство и решимость — чтобы защитить мир в Европе. Место Республики Молдова — рядом с теми, кто выбирает строить, а не разрушать, — подытожила Майя Санду.
Напомним, что 14 марта российский беспилотник Шахед нарушил воздушное пространство Молдовы во время комбинированной атаки на Украину.
