Холодная погода в Украине 26 апреля с ветром, грозами и дождем уже повлекла повреждения и проблемы с движением в регионах.

Синоптики предупреждают о дальнейшем усилении порывов ветра и ряде рисков.

Каковы последствия ненастья в Украине 26 апреля – читайте на Фактах ICTV.

Погода в Киеве и области: предупреждение синоптиков

Укргидрометцентр сообщил, что предупреждает об опасной погоде в Киеве и в Киевской области.

Так, днем ​​26 и 27 апреля в столице порывы ветра 15-20 м/с, и уровень опасности, желтый.

Отмечалось, что погодные условия в Киеве могут привести к усложнению работы энергетических, коммунальных и строительных предприятий и движению транспорта.

Погода в Черкассах

Журналисты Фактов ICTV отмечают, что в Черкассах начались дожди и шквальный ветер. Синоптики ранее прогнозировали, что погода в Черкассах будет соответствовать первому уровню опасности.

Возможны грозы, ветер и местами град до конца суток. Эти погодные условия могут привести к перебоям в электроснабжении и движении транспорта, люди призывают быть осторожными при выходе на улицы.

Погода во Львовской области

Патрульная полиция Львовской области отметила, что во Львове из-за сильного ветра жителям и гостям города следует быть внимательными и осторожными во время пребывания на улице:

не оставляйте автомобили у деревьев, билбордов;

не ходите под раскидистыми деревьями, линиями электропередач, рекламными щитами, ведь порывы ветра могут повлечь их повреждение.

Там также опубликовали фото с улицы Мельника, где из-за падения дерева повреждены транспортные средства и перекрыто движение трамваев.

В то же время, на улице Дашкевича упали сразу два дерева и опора линии электропередач.

– Службы оповещены и уже работают на месте происшествия для устранения последствий сильного ветра. Учтите эту информацию и берегите себя! – отметили в полиции.

Ивано-Франковская область – погода

Главное управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области сообщило, что в Прикарпатье из-за сильного ветра зафиксировано падение деревьев на проезжей части дорог.

Отмечается, что спасатели совершили выезды для разрезания и уборки сваленных деревьев в следующих населенных пунктах:

с. Уголки Рогатинской ТГ;

пгт Большевцы Большевцевской ТГ;

между селами Тустань и Медуха Дубовецкой ТГ;

с. Колокольня Дзвинецкой ТГ;

г. Ивано-Франковск (ул. Сечевых Стрельцов, ул. Медицинская).

Украинцев призывают осторожничать в такую ​​погоду в Ивано-Франковске:

избегать нахождения вблизи деревьев, биллбордов и линий электропередач;

не оставлять транспортные средства под деревьями;

по возможности – ограничить пребывание на улице во время сильного ветра.

Местные паблики публикуют фото и видео непогоды и подчеркивают, что штормовой ветер “снимает крыши”.

– Снесло половину кровли здания в Тисменице, также без крыши остался дом на Хмельницком во Франковске, – отмечают там.

Погода в Виннице

Укргидрометцентр предупреждает, что погода в Виннице 26 апреля прохладная. Фиксируются сильные порывы ветра 15-10 м/с, уровень опасности желтый.

Факты ICTV отмечают, что в Виннице прошел снег с дождем. В области, по данным синоптиков, возможны грозы.

В местных пабликах рассказали, что одна из остановок в Виннице “не выдержала ветра”. По данным Фактов ICTV, речь идет о пункте посадки/высадки пассажиров на ул. Келецкая.

В то же время Винницаоблводоканал сообщает об отсутствии как основного, так и резервного питания станции в результате непогоды.

– Закрыли РЖД, чтобы сохранить воду и потом быстрее восстановиться. Старый город – восстановление в любом случае будет более длительным, – говорится в сообщении.

Позже там уточнили, что возобновили питание станции и начали наполнять водопроводы.

Винничан призвали держать запасы воды, ведь полное восстановление водоснабжения может занять не менее 5-6 часов, до 17:00.

– Это если не будет повторных отключений. Старый город, к сожалению, длиннее… Может длиться и до десяти часов, – заявили в Винницкой облводканале.

Погода в Одессе

Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей отметил, что 26 апреля на погоду в Одессе и области все еще будет влиять циклон XIMENA, что приводит к облачной погоде.

– Днем 26 апреля ожидается дождь, местами гроза. В Одессе и области объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра 15–20 м/с. Это первый уровень опасности, – говорится в сообщении.

Погода в Харькове и области

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов отметил, что в Харькове погода 26 апреля будет непростой – во второй половине дня прогнозируют грозы, шквал 25 метров в секунду, местами град.

– Будьте осторожны! Соблюдайте правила безопасности, – призвал он.

Местные синоптики также заявили, что погода в Харькове и области ожидается облачная, днем ​​дожди, местами значительные, а также грозы.

Погода в Херсоне и Херсонской области

Областной центр по гидрометеорологии пишет, что в Херсонской области 26 апреля ветреная погода, до 15-20 метров в секунду, днем ​​небольшой дождь.

В то же время, 27-28 апреля 2026 года по Херсонской области и Херсону ожидаются сильные заморозки в воздухе 0-3° (II уровень опасности – оранжевый).

– Заморозки будут представлять угрозу для сельскохозяйственных и плодово-ягодных культур, – говорится в сообщении.

Погода в Крыму

По данным Крымского управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, днем ​​26 апреля в Крыму штормовой ветер со скоростью до 25 метров в секунду. Из-за этого на полуострове ожидают возможные аварии на объектах энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, нарушения транспортного сообщения, а также усложнение движения авто, особенно на участках горных перевалов.

