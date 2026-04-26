Ненастье в Украине 26 апреля: сильный ветер валит деревья и срывает крыши
- Штормовой ветер до 25 м/с валит деревья и повреждает инфраструктуру.
- В регионах фиксируют перебои со светом, водой и проблемы с транспортом.
- Синоптики предупреждают о дальнейшем усилении непогоды и новых рисках.
Холодная погода в Украине 26 апреля с ветром, грозами и дождем уже повлекла повреждения и проблемы с движением в регионах.
Синоптики предупреждают о дальнейшем усилении порывов ветра и ряде рисков.
Погода в Киеве и области: предупреждение синоптиков
Укргидрометцентр сообщил, что предупреждает об опасной погоде в Киеве и в Киевской области.
Так, днем 26 и 27 апреля в столице порывы ветра 15-20 м/с, и уровень опасности, желтый.
Отмечалось, что погодные условия в Киеве могут привести к усложнению работы энергетических, коммунальных и строительных предприятий и движению транспорта.
Погода в Черкассах
Журналисты Фактов ICTV отмечают, что в Черкассах начались дожди и шквальный ветер. Синоптики ранее прогнозировали, что погода в Черкассах будет соответствовать первому уровню опасности.
Возможны грозы, ветер и местами град до конца суток. Эти погодные условия могут привести к перебоям в электроснабжении и движении транспорта, люди призывают быть осторожными при выходе на улицы.
Погода во Львовской области
Патрульная полиция Львовской области отметила, что во Львове из-за сильного ветра жителям и гостям города следует быть внимательными и осторожными во время пребывания на улице:
не оставляйте автомобили у деревьев, билбордов;
не ходите под раскидистыми деревьями, линиями электропередач, рекламными щитами, ведь порывы ветра могут повлечь их повреждение.
Там также опубликовали фото с улицы Мельника, где из-за падения дерева повреждены транспортные средства и перекрыто движение трамваев.
В то же время, на улице Дашкевича упали сразу два дерева и опора линии электропередач.
– Службы оповещены и уже работают на месте происшествия для устранения последствий сильного ветра. Учтите эту информацию и берегите себя! – отметили в полиции.
Ивано-Франковская область – погода
Главное управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области сообщило, что в Прикарпатье из-за сильного ветра зафиксировано падение деревьев на проезжей части дорог.
Отмечается, что спасатели совершили выезды для разрезания и уборки сваленных деревьев в следующих населенных пунктах:
- с. Уголки Рогатинской ТГ;
- пгт Большевцы Большевцевской ТГ;
- между селами Тустань и Медуха Дубовецкой ТГ;
- с. Колокольня Дзвинецкой ТГ;
- г. Ивано-Франковск (ул. Сечевых Стрельцов, ул. Медицинская).
Украинцев призывают осторожничать в такую погоду в Ивано-Франковске:
избегать нахождения вблизи деревьев, биллбордов и линий электропередач;
- не оставлять транспортные средства под деревьями;
- по возможности – ограничить пребывание на улице во время сильного ветра.
Местные паблики публикуют фото и видео непогоды и подчеркивают, что штормовой ветер “снимает крыши”.
– Снесло половину кровли здания в Тисменице, также без крыши остался дом на Хмельницком во Франковске, – отмечают там.
Погода в Виннице
Укргидрометцентр предупреждает, что погода в Виннице 26 апреля прохладная. Фиксируются сильные порывы ветра 15-10 м/с, уровень опасности желтый.
Факты ICTV отмечают, что в Виннице прошел снег с дождем. В области, по данным синоптиков, возможны грозы.
В местных пабликах рассказали, что одна из остановок в Виннице “не выдержала ветра”. По данным Фактов ICTV, речь идет о пункте посадки/высадки пассажиров на ул. Келецкая.
В то же время Винницаоблводоканал сообщает об отсутствии как основного, так и резервного питания станции в результате непогоды.
– Закрыли РЖД, чтобы сохранить воду и потом быстрее восстановиться. Старый город – восстановление в любом случае будет более длительным, – говорится в сообщении.
Позже там уточнили, что возобновили питание станции и начали наполнять водопроводы.
Винничан призвали держать запасы воды, ведь полное восстановление водоснабжения может занять не менее 5-6 часов, до 17:00.
– Это если не будет повторных отключений. Старый город, к сожалению, длиннее… Может длиться и до десяти часов, – заявили в Винницкой облводканале.
Погода в Одессе
Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей отметил, что 26 апреля на погоду в Одессе и области все еще будет влиять циклон XIMENA, что приводит к облачной погоде.
– Днем 26 апреля ожидается дождь, местами гроза. В Одессе и области объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра 15–20 м/с. Это первый уровень опасности, – говорится в сообщении.
Погода в Харькове и области
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов отметил, что в Харькове погода 26 апреля будет непростой – во второй половине дня прогнозируют грозы, шквал 25 метров в секунду, местами град.
– Будьте осторожны! Соблюдайте правила безопасности, – призвал он.
Местные синоптики также заявили, что погода в Харькове и области ожидается облачная, днем дожди, местами значительные, а также грозы.
Погода в Херсоне и Херсонской области
Областной центр по гидрометеорологии пишет, что в Херсонской области 26 апреля ветреная погода, до 15-20 метров в секунду, днем небольшой дождь.
В то же время, 27-28 апреля 2026 года по Херсонской области и Херсону ожидаются сильные заморозки в воздухе 0-3° (II уровень опасности – оранжевый).
– Заморозки будут представлять угрозу для сельскохозяйственных и плодово-ягодных культур, – говорится в сообщении.
Погода в Крыму
По данным Крымского управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, днем 26 апреля в Крыму штормовой ветер со скоростью до 25 метров в секунду. Из-за этого на полуострове ожидают возможные аварии на объектах энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, нарушения транспортного сообщения, а также усложнение движения авто, особенно на участках горных перевалов.