40 лет назад мир пережил одну из крупнейших ядерных катастроф — взорвался четвертый реактор Чернобыльской АЭС. И сейчас Россия вновь ставит мир на грань техногенной аварии, ведь вражеские «Шахеды» постоянно пролетают над станцией.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Зеленский к годовщине Чернобыльской трагедии

Президент напомнил, что после аварии на ЧАЭС для сдерживания радиации над разрушенным реактором построили саркофаг. А позже более 40 стран накрыли его безопасным конфайнментом, чтобы не допустить новых катастроф.

Именно саркофаг и конфайнмент защищают окружающую среду от выбросов радиации. Их содержание и защита — в интересах каждого.

— Но своей войной Россия снова ставит мир на грань техногенной аварии: российско-иранские Шахеды постоянно пролетают над станцией, а один из них в прошлом году ударил по конфайнменту, — напомнил президент Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что мир должен не допустить продолжения ядерного терроризма. Лучший способ — это заставить Россию прекратить атаки.

Напомним, 14 февраля 2025 года российский дрон попал в защитное укрытие над разрушенным энергоблоком Чернобыльской АЭС.

Беспилотник повредил крышу, в результате чего возник пожар и произошли серьезные разрушения конструкции. Ликвидация последствий продолжалась почти три недели — вплоть до 7 марта.

