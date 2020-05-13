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Факты / Мир / Россия

У заразившегося коронавирусом Пескова двусторонняя пневмония

Заразившийся коронавирусом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в первый день у него не было никаких симптомов болезни, а потом появилась небольшая температура – чуть выше 37.

По его словам, днем было 37,4, а ночью 37,8, и они с женой два-три дня находились дома.

Но потом Песков решил поехать в больницу, где ему сделали компьютерную томографию, и она показала двустороннюю пневмонию.

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– Особенность в том, что твои легкие не столько сам вирус пожирает, сколько твой же организм. То есть начинается гормональный шторм, и иммунная система пытается этот вирус победить. И вместе с вирусом начинает пожирать легкие. Это может привести к тромбозу легких, – рассказал он.

Напомним, 12 мая стало известно, что коронавирус подхватил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина – Дмитрий Песков.

Перед этим коронавирус диагностировали у премьер-министра РФ Михаила Мишустина, министра культуры Ольги Любимовой, главы Минстроя Владимира Якушева и его заместителя Дмитрия Волкова.

Источник: КоммерсантЪ

Фото: Dreamstime

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