За последние сутки в мире зарегистрировали 74 655 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

По состоянию на утро 12 мая во всем мире 4 177 504 человек заболели коронавирусом. Из них 286 330 человек умерли.

Наибольшее распространение коронавирусной инфекции Covid-19 зафиксировано в США (зараженных — 1347881, умерло — 80 682), Испании (зараженных — 227 436, умерло — 26 744), Великобритании (зараженных — 224 332, умерло — 32 141).

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Карта распространения коронавируса Covid-19 онлайн

5 стран с самым высоким количеством заражений на коронавирус

Больше всего инфицированных Covid-19:

США — 1 347 881;

Испания — 227 436;

Великобритания — 224 332;

Россия — 221 344;

Италия — 219 814.

5 стран с самой высокой смертностью от коронавируса

Наибольшая смертность от Covid-19:

США — 80 682;

Великобритания — 32 141;

Италия — 30 739;

Испания — 26 744;

Франция — 26 646.

Как развивалась эпидемия коронавируса в мире

Первый случай заболевания Covid-19 был зафиксирован в Китае в конце декабря 2019 года. Следующей страной, где обнаружили коронавирус, стал Таиланд. Инфекцию обнаружили у 61-летней китаянки, которая приехала из Уханя.

Далее коронавирус распространился в восточных странах, в Европе, США и Канаде. В некоторых случаях установлено, что больные не посещали Китай.

Тогда же в первые дни февраля на Филиппинах зафиксировали первый летальный исход от новой инфекции.

Инфекция распространилась на всех континентах, за исключением Антарктиды.

Сначала заболевания именовалось 2019 nCoV, а 11 февраля 2020 года получила название новой коронавирусной пневмонии (Covid-19).

Напомним, первый случай коронавируса в Украине был зафиксирован 3 марта в Черновцах. Был инфицирован мужчина, который 26 февраля вернулся в Украину с женой из путешествия в Италию. Как распространяется коронавирус в Украине: карту и статистку можно найти на сайте Факты ICTV.