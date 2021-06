За последний год Россия увеличила свой ядерный арсенал на 180 боеголовок, путем развертывания межконтинентальных баллистических ракет различного базирования.

Об этом говорится в ежегодном отчете Стокгольмского института исследования проблем мира SPIRI, где отмечается, что количество боеголовок, развернутых в составе оперативных сил, за год увеличилась с 3 720 до 3 825.

Также отмечается, что в полной боевой готовности находятся около 2 тыс. из этих боеголовок, большинство из которых принадлежит США и России.

Наращивали в течение года ядерный потенциал и Соединенные Штаты, вместе с РФ они владеют 90% всех ядерных боеголовок.

Общее же количество ядерных боеголовок во всех девяти ядерных государствах сократилась с 13 тыс. 400 до 13 тыс. 080.

По данным SPIRI, Российская Федерация занимает первое место по количеству ядерного оружия среди девяти ядерных государств и имеет более 6 тыс. ядерных боеголовок.

At the start of 2021, the 9 nuclear-armed states possessed an estimated 13 080 nuclear weapons:

USA???????? 5 550

Russia???????? 6 255

UK???????? 225

France???????? 290

China???????? 350

India???????? 156

Pakistan???????? 165

Israel???????? 90

North Korea???????? 40–50

Read more in #SIPRIYearbook 2021 ➡️ https://t.co/zct4xsms3m pic.twitter.com/16Sic0PUWk

— SIPRI (@SIPRIorg) June 14, 2021