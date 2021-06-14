За последний год Россия увеличила свой ядерный арсенал на 180 боеголовок, путем развертывания межконтинентальных баллистических ракет различного базирования.
Об этом говорится в ежегодном отчете Стокгольмского института исследования проблем мира SPIRI, где отмечается, что количество боеголовок, развернутых в составе оперативных сил, за год увеличилась с 3 720 до 3 825.
Также отмечается, что в полной боевой готовности находятся около 2 тыс. из этих боеголовок, большинство из которых принадлежит США и России.
Наращивали в течение года ядерный потенциал и Соединенные Штаты, вместе с РФ они владеют 90% всех ядерных боеголовок.
Общее же количество ядерных боеголовок во всех девяти ядерных государствах сократилась с 13 тыс. 400 до 13 тыс. 080.
— В то время как США и Россия продолжали сокращать свои общие запасы ядерного оружия путем демонтажа снятых с вооружения боеголовок в 2020 году, по оценкам, в начале 2021 обе страны имели примерно на 50 ядерных боеголовок в оперативном развертывании больше, чем годом ранее, — отмечается в отчете SPIRI.
По данным SPIRI, Российская Федерация занимает первое место по количеству ядерного оружия среди девяти ядерных государств и имеет более 6 тыс. ядерных боеголовок.
At the start of 2021, the 9 nuclear-armed states possessed an estimated 13 080 nuclear weapons:
USA???????? 5 550
Russia???????? 6 255
UK???????? 225
France???????? 290
China???????? 350
India???????? 156
Pakistan???????? 165
Israel???????? 90
North Korea???????? 40–50
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— SIPRI (@SIPRIorg) June 14, 2021
Армия НАТО
14 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что на данный момент войска Альянса находятся в наибольшей боевой готовности со времен холодной войны и будут наращивать военный потенциал в связи с агрессивной политикой России.
Также генсек заявил, что НАТО планирует размещение в Европе новых ракет наземного базирования, способных нести ядерные боеголовки.
Источник: SPIRI