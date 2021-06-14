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Факты / Мир / Росія
Софія Зінов'єва |

РФ и США увеличивают количество развернутых ядерных боеголовок — SIPRI

РФ и США увеличивают количество развернутых ядерных боеголовок — SIPRI

За последний год Россия увеличила свой ядерный арсенал на 180 боеголовок, путем развертывания межконтинентальных баллистических ракет различного базирования.

Об этом говорится в ежегодном отчете Стокгольмского института исследования проблем мира SPIRI, где отмечается, что количество боеголовок, развернутых в составе оперативных сил, за год увеличилась с 3 720 до 3 825.

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Также отмечается, что в полной боевой готовности находятся около 2 тыс. из этих боеголовок, большинство из которых принадлежит США и России.

Наращивали в течение года ядерный потенциал и Соединенные Штаты, вместе с РФ они владеют 90% всех ядерных боеголовок.

Общее же количество ядерных боеголовок во всех девяти ядерных государствах сократилась с 13 тыс. 400 до 13 тыс. 080.

— В то время как США и Россия продолжали сокращать свои общие запасы ядерного оружия путем демонтажа снятых с вооружения боеголовок в 2020 году, по оценкам, в начале 2021 обе страны имели примерно на 50 ядерных боеголовок в оперативном развертывании больше, чем годом ранее, — отмечается в отчете SPIRI.

По данным SPIRI, Российская Федерация занимает первое место по количеству ядерного оружия среди девяти ядерных государств и имеет более 6 тыс. ядерных боеголовок.

Армия НАТО

14 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что на данный момент войска Альянса находятся в наибольшей боевой готовности со времен холодной войны и будут наращивать военный потенциал в связи с агрессивной политикой России.

Также генсек заявил, что НАТО планирует размещение в Европе новых ракет наземного базирования, способных нести ядерные боеголовки.

Источник: SPIRI

Фото: Dreamstime

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