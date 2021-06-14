Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини
Дмитро Кудрявцев |

Не припиняючи діалогу з РФ: Столтенберг анонсував посилення армій країн-членів НАТО

єнс столтенберг

НАТО буде і надалі нарощувати свій військовий потенціал та посилювати колективну оборону, щоб протистояти загрозі, викликаній агресивною поведінкою Росії.

Про це в одному з інтерв’ю сказав генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Йенс Столтенберг.

– Наші війська знаходяться в найбільш боєздатному стані з часів Холодної війни. Політика НАТО щодо РФ заснована на підтриманні діалогу з Москвою при подальшому зміцненні оборони, – заявив він.

За словами Генсека НАТО, держави-члени Альянсу будуть збільшувати чисельність своїх армій і при цьому нарощувати фінансування збройних сил.

Столтенберг зазначив, що НАТО не планує розміщувати в Європі нові ракети наземного базування, здатні нести ядерні боєголовки, незважаючи на припинення дії Договору про обмеження ракет середньої і меншої дальності.

Читайте
Ракета долетить до Москви за 7 хвилин: Путін про вступ України в НАТО

Він також наголосив, що Альянс має намір зміцнити протиповітряну і протиракетну оборону і при цьому буде здійснювати контроль над озброєннями РФ.

Крім того, одними з ключових методів примусу Москви до діалогу є санкції щодо Росії та розвиток стосунків з Україною та Грузією.

Позиція країн Балтії щодо вступу України в НАТО

Перед самітом НАТО всі країни Балтії виступили з підтримкою надання Україні членства в Північноатлантичному альянсі.

Як заявив литовський президент Гітанас Науседа Литва, Латвія і Естонія готові відстоювати сильнішу підтримку України.

Він також пообіцяв, що країни Балтії готові збільшити інвестиції в розвиток української оборонної сфери.

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка