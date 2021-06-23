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Факты / Мир / Росія
Софія Зінов'єва |

В МИД Украины прокомментировали инцидент с обстрелом британского эсминца

Дмитро Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал инцидент с обстрелом британского эсминца Defender со стороны РФ и подчеркнул важность создать более качественное сотрудничество с НАТО.

Кулеба отметил, что данный случай еще раз доказывает необходимость качественного взаимодействия Украины с НАТО на Черном море из-за агрессивного и провокационного поведения России.

— Наглядное доказательство украинской позиции: агрессивная и провокационная политика РФ в Черном и Азовском морях, оккупация и милитаризация Крыма составляют постоянную угрозу Украине и союзникам. Именно поэтому я подчеркиваю, что необходимо качественное новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море, — отметил политик в своем Twitter.

Огонь по британскому эсминцу в мысе Фиолент

23 июня возле мыса Фиолент, который расположен в Черном море у побережья временно оккупированного Крыма, российский пограничный сторожевой корабль открыл огонь по британскому эсминцу Defender, заявив, что тот будто бы нарушил государственную границу.

В то же время в Министерстве обороны Великобритании отрицают то, что по эсминцу осуществляли предупредительные выстрелы. Также в ведомстве уверяют, что на корабль не сбрасывали никаких бомб.

Фото: УНИАН

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