Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал инцидент с обстрелом британского эсминца Defender со стороны РФ и подчеркнул важность создать более качественное сотрудничество с НАТО.

Кулеба отметил, что данный случай еще раз доказывает необходимость качественного взаимодействия Украины с НАТО на Черном море из-за агрессивного и провокационного поведения России.

— Наглядное доказательство украинской позиции: агрессивная и провокационная политика РФ в Черном и Азовском морях, оккупация и милитаризация Крыма составляют постоянную угрозу Украине и союзникам. Именно поэтому я подчеркиваю, что необходимо качественное новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море, — отметил политик в своем Twitter.

A clear proof of Ukraine’s position: Russia’s aggressive and provocative actions in the Black and Azov seas, its occupation & militarization of Crimea pose a lasting threat to Ukraine and allies. We need a new quality of cooperation between Ukraine & NATO allies in the Black Sea. https://t.co/VjBPxRWU3d — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 23, 2021

Огонь по британскому эсминцу в мысе Фиолент

23 июня возле мыса Фиолент, который расположен в Черном море у побережья временно оккупированного Крыма, российский пограничный сторожевой корабль открыл огонь по британскому эсминцу Defender, заявив, что тот будто бы нарушил государственную границу.

В то же время в Министерстве обороны Великобритании отрицают то, что по эсминцу осуществляли предупредительные выстрелы. Также в ведомстве уверяют, что на корабль не сбрасывали никаких бомб.