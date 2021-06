Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал инцидент с обстрелом британского эсминца Defender со стороны РФ и подчеркнул важность создать более качественное сотрудничество с НАТО.

Кулеба отметил, что данный случай еще раз доказывает необходимость качественного взаимодействия Украины с НАТО на Черном море из-за агрессивного и провокационного поведения России.

A clear proof of Ukraine’s position: Russia’s aggressive and provocative actions in the Black and Azov seas, its occupation & militarization of Crimea pose a lasting threat to Ukraine and allies. We need a new quality of cooperation between Ukraine & NATO allies in the Black Sea. https://t.co/VjBPxRWU3d

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 23, 2021