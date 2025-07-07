ПВО – главное для защиты жизни: Зеленский обратился к партнерам после атак РФ

Президент Владимир Зеленский обратился к странам-партнерам Украины после российской атаки 7 июля, в результате которой под обстрелами оказались по меньшей мере Донецкая, Днепропетровская, Харьковская и Одесская области.

Обращение Зеленского: в центре внимания ПВО

Украинский лидер подчеркнул, что аварийно-спасательные работы продолжаются еще с ночи, а тревоги продолжаются и в течение дня.

Он рассказал, что ранены были 27 человек, трое из которых – дети, а самой младшей – всего три года. Три человека госпитализированы и один погиб.

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По его информации, россияне ударили по Украине 101 дроном, из которых абсолютное большинство – это российско-иранские Шахеды.

– Всего за прошедшую неделю было около 1 270 дронов, 39 ракет и почти тысяча КАБов. Очень рассчитываем, что партнеры выполнят все то, о чем мы договаривались. ПВО – это главное для защиты жизни, – отметил Владимир Зеленский.

Кроме того президент рассказал, что уже динамично реализуются договоренности об инвестициях в собственное производство оружия, в частности – всех типов дронов, но особенно – дронов-перехватчиков.

– Контрактуем по максимуму. Спасибо всем партнерам, кто помогает, – резюмировал Зеленский.

Напомним, в ночь на 7 июля армия РФ атаковала Украину четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300/400 и 101 ударным БпЛА типа Shahed и беспилотником-имитатором различных типов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 230-е сутки.

Источник : Офис президента

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