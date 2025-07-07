Украденное наследие: ГУР пополнило список артефактов, вывезенных из Крыма оккупантами

Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало список из еще 110 культурных ценностей, которые Россия незаконно присвоила во временно оккупированном Крыму с 2014 по 2025 год.

Информация размещена в разделе Похищенное наследие на портале War&Sanctions.

Что похитили россияне в Крыму

Как отмечают в ГУР, речь идет о предметах, найденных во время нелегальных археологических раскопок на объектах Поселение Артезиан, Генуэзская крепость Чембало и в южном пригороде Херсонеса Таврического.

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Также в список внесены артефакты с территории городища Кадыковское, где оккупационные власти Севастополя планируют построить торговый центр.

Отдельно разведка сообщила о культурных ценностях, которые были вывезены из Национального заповедника Херсонес Таврический якобы для временной экспозиции в музее истории Екатеринбурга.

ГУР также дополнило раздел сведениями о местах незаконных раскопок, фактах похищения и других противоправных действиях оккупационных властей РФ в Крыму.

В целом на сайте по состоянию на сейчас указано, что российские захватчики присвоили более 1,1 тыс. объектов с полуострова. Там же можно посмотреть, какие именно ценности украли оккупанты.

Напомним, что с конца прошлого года в ВСУ действует подразделение по защите культурного наследия. Его основная задача – координация действий по сохранению и предотвращению уничтожения объектов, которые могут оказаться под угрозой в результате боевых действий.

Источник : ГУР

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