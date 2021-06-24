В Россию вернулся ранее отозванный посол США

В Москву вернулся ранее отозванный американский посол Джон Салливан. Он сообщил местным журналистам, что рассчитывает на стабильные и предсказуемые отношения между странами.

Посол США в России подчеркнул важность построения диалога и налаживание сотрудничества там, где есть общие интересы. Джон Салливан напомнил о важности переговоров Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве.

— Как посол США в России я буду продолжать выступать за демократию, за права человека, за свободные и открытые средства массовой информации в Соединенных Штатах, России и всему миру.

Дипломатический представитель России Анатолий Антонов также вернулся к работе в Вашингтон еще 20 июня.

Возвращение послов США и РФ

О том, что состоится возвращение послов РФ и США стало известно после переговоров Владимира Путина и Джо Байдена в Швейцарии. Об этом во время пресс-конференции по итогам переговоров сообщил Владимир Путин.

США и Россия взаимно отозвали своих послов весной. США ввели пакет санкций против России, а затем Джо Байден заявил, что считает убийцей Путина.

После этого Россия отозвала Антонова для консультаций, впоследствии посол США в России также поехал в Вашингтон.