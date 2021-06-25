Лидеры стран ЕС отклонили предложение Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона пригласить на саммит Владимира Путина для проведения официальных переговоров.

Поэтому на последнем саммите Меркель потерпела редкое публичное поражение.

Предложение с приглашением РФ на саммит было исключено из окончательного коммюнике, однако дипломаты ЕС согласились изучить форматы и условия диалога с Россией, но не на уровне лидеров.

— Я бы хотела более смелого шага, — сказала канцлер Германии после переговоров.

Едва ли не самой большей критики предложение подверглось со стороны представителя Нидерландов Марка Рютте, который заявил, что не придет на переговоры с Путиным.

— Кремль не понимает бесплатных уступок, Кремль понимает силовую политику, — заявил премьер-министр Латвии Артурс Кариньш.

Раскритиковали предложение Меркель и другие дипломаты, например представитель Эстонии Кая Калласс заявила, что очень удивлена ​​тем, что этот вопрос вообще стоит на повестке дня.

Ее румынский коллега Клаус Йоханниса сказал, что об этом пока рано говорить.

Предложение пригласить Путина

24 июня канцлер Германии Ангела Меркель предложила пригласить для участия в саммите ЕС Владимира Путина.

Ее предложение сразу поддержал французский президент Эммануэль Макрон, а вот другие стороны встретили с настороженностью.

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