Меркель заговорила об участии РФ в саммитах ЕС: реакция Украины и каковы риски

24 июня в Брюсселе стартует двухдневный саммит ЕС. Среди ряда важных вопросов, которые есть в повестке дня, лидеры Европейского Союза обсудят новую стратегию отношений с Россией.

Накануне встречи СМИ сообщили, что канцлер Германии Ангела Меркель предложила пригласить на саммит президента России Владимира Путина. По информации американских изданий, это предложение уже поддержал президент Франции Эммануэль Макрон.

Однако некоторые дипломаты ЕС заявили, что к любому саммиту с российским лидером стоит улучшить отношения. Ведь Россию не приглашают на подобные встречи с момента незаконной аннексии Крыма в 2014 году.

Как Украина отреагировала на такое предложение и почему Германия стремится возобновить участие РФ в саммитах — читайте в материале.

24 июня во время своего выступления в Бундестаге канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европейский Союз должен добиться прямого диалога с президентом России.

В то же время она отметила необходимость выработать единый подход к провокациям со стороны Москвы. Меркель убеждена: нужно научиться противостоять гибридному наступлению России.

Она положительно отметила недавнюю встречу президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина. Но, по ее мнению, Европейский Союз также не должен устраняться от диалога.

Также канцлер убеждена, что Евросоюз должен определить общие стратегические интересы с Россией, к которым относятся защита климата и сфера мира и безопасности.

Украина инициативой возобновить участие РФ в саммитах ЕС обеспокоена. Так, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что это представляет определенные риски.

По его мнению, возобновление саммитов с РФ без прогресса с российской стороны будет опасным отклонением от политики санкций ЕС, что может только подорвать эффективность режима ограничений.

Кроме того, Дмитрий Кулеба предполагает, что такие шаги еще больше могут повлиять на нежелание России выполнять Минские договоренности.

Resuming EU-Russia summits without seeing progress from Russia would be a dangerous deviation from EU sanctions policy. It could only disrupt the non-recognition policy, undermine the effectiveness of sanctions, & more gravely, discourage Russia from implementing Minsk agreements

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 24, 2021