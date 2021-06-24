Меркель заговорила об участии РФ в саммитах ЕС: реакция Украины и каковы риски

24 июня в Брюсселе стартует двухдневный саммит ЕС. Среди ряда важных вопросов, которые есть в повестке дня, лидеры Европейского Союза обсудят новую стратегию отношений с Россией.

Накануне встречи СМИ сообщили, что канцлер Германии Ангела Меркель предложила пригласить на саммит президента России Владимира Путина. По информации американских изданий, это предложение уже поддержал президент Франции Эммануэль Макрон.

Однако некоторые дипломаты ЕС заявили, что к любому саммиту с российским лидером стоит улучшить отношения. Ведь Россию не приглашают на подобные встречи с момента незаконной аннексии Крыма в 2014 году.

Как Украина отреагировала на такое предложение и почему Германия стремится возобновить участие РФ в саммитах — читайте в материале.

Диалог ЕС с Москвой

24 июня во время своего выступления в Бундестаге канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европейский Союз должен добиться прямого диалога с президентом России.

В то же время она отметила необходимость выработать единый подход к провокациям со стороны Москвы. Меркель убеждена: нужно научиться противостоять гибридному наступлению России.

Она положительно отметила недавнюю встречу президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина. Но, по ее мнению, Европейский Союз также не должен устраняться от диалога.

— Я думаю, мы должны искать прямой контакт с Россией и российским президентом. События последних месяцев показали не только Германии, что неправильно реагировать на российские провокации нескоординированно, — отметила она.

Также канцлер убеждена, что Евросоюз должен определить общие стратегические интересы с Россией, к которым относятся защита климата и сфера мира и безопасности.

Реакция Украины

Украина инициативой возобновить участие РФ в саммитах ЕС обеспокоена. Так, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что это представляет определенные риски.

— Я воспользовался возможностью встречи с высоким представителем ЕС (Жозепом Боррелем, — Ред.), чтобы разделить с ним очень глубокую обеспокоенность Украины в отношении информации, которую мы получили вчера об инициативе вынести на повестку дня встречи лидеров ЕС идею, которая может привести к возобновлению саммитов между Россией и Европейским союзом, — отметил он.

По его мнению, возобновление саммитов с РФ без прогресса с российской стороны будет опасным отклонением от политики санкций ЕС, что может только подорвать эффективность режима ограничений.

Кроме того, Дмитрий Кулеба предполагает, что такие шаги еще больше могут повлиять на нежелание России выполнять Минские договоренности.

Resuming EU-Russia summits without seeing progress from Russia would be a dangerous deviation from EU sanctions policy. It could only disrupt the non-recognition policy, undermine the effectiveness of sanctions, & more gravely, discourage Russia from implementing Minsk agreements — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 24, 2021

Также глава МИД напомнил, что Россия не демонстрирует никакого желания изменить свою политику ни в отношении Украины, ни в отношении ЕС. Поэтому, по его мнению, для возобновления саммитов нет оснований.

Чем объяснить стремление Германии и как быть Украине

Политический эксперт Александр Мусиенко в комментарии Фактам ICTV называет несколько причин, почему Германия выдвинула идею вернуть Россию к участию в саммитах ЕС.

— Я думаю, что это такой финальный аккорд канцлера Меркель, который, скорее всего, связан с ее желанием оставить после себя определенное наследство и предусмотреть в нем нормализацию отношений с Россией. Еще одна причина, по моему мнению, заключается в том, что Христианско-демократическая партия Германии опасается за результаты будущих выборов канцлера, которые пройдут в сентябре этого года. Поскольку 100% гарантии, что канцлером станет именно представитель этой политической силы Армин Лашет, нет, — отмечает он.

Александр Мусиенко объясняет: сейчас существует вероятность того, что Союз 90/Зеленые смогут фактически получить должность канцлера. А лидер этой политсилы Анналена Бербок придерживается совсем иной позиции в отношении России, которая заключается в том, что РФ нужно сдерживать, а Украину — поддерживать.

Поэтому эксперт не исключает, что действия Ангелы Меркель могут быть своеобразной подготовкой к тому, что новый канцлер будет более пророссийским. Поскольку Армин Лашет в своих интервью неоднократно отмечал, что с Россией нужно налаживать сотрудничество и даже возможно отменять санкции.

Кроме того, политолог не исключает, что инициатива Меркель могут быть следствием недавней встречи президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина, во время которой говорилось о том, что нужно возобновлять европейское единство.

Поэтому, возможно, цена того, что Россия будет более сдержанной в отношении Китая и не будет развивать сотрудничество с ним, заключается в возобновлении сотрудничества РФ с Европой.

Но, по мнению Александра Мусиенко, полноценного согласия относительно возврата России к участию в европейских саммитах среди лидеров стран ЕС не будет. В частности, против могут быть Польша, страны Балтии и даже некоторые скандинавские государства.

В то же время политолог убежден, что для Украины в этой ситуации самое важное обеспечить то, чтобы наша позиция была услышана. Кроме того, нужно и дальше доносить, что любое единство и развитие Европы невозможно без прекращены российской агрессии против Украины.

Также Александр Мусиенко добавляет: даже если России вернут право участия в саммитах ЕС, то Украине точно не стоит опускать руки и говорить, что это какое-то поражение:

— Во-первых, мы должны сделать все, чтобы этого не произошло. Во-вторых, если это все же произойдет, то необходимо принять ситуацию к сведению и подумать над тем, как выстроить политику в противовес странам, которые хотят проводить пророссийский курс в Европе, чтобы у них это желание пропало. Делать это можно за счет наших партнеров и даже привлекая больше Соединенные Штаты, — добавляет эксперт.

В любом случае Александр Мусиенко убежден, что в этой ситуации точно не стоит сидеть сложа руки. Наоборот, украинские дипломатические ведомства должны работать над тем, чтобы пророссийского курса становилось меньше.