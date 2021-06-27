Инцидент с эсминцем Defender: в Британии нашли “засекреченные” документы

На автобусной остановке в графстве Кент якобы обнаружили секретные документы, принадлежащие Министерству обороны Великобритании.

Некоторые из документов содержат информацию о вероятной реакции Российской Федерации на проход корабля HMS Defender через украинские воды возле берегов Крыма 23 июня.

По данным BBC, операцию провели с расчетом на то, что Россия может отреагировать агрессивно. В Министерстве обороны Москвы заявили, что патрульный корабль произвел предупредительные выстрелы, а реактивный самолет сбросил бомбы на пути эсминца.

Согласно плану, Министерство обороны Британии ожидало несколько возможных реакций России, в одном из них РФ могла отреагировать агрессивно. В связи с этим разработали два возможных маршрута.

Один из них — безопасный прямой транзит из Одессы в Батуми. Он должен был представить Британии возможность взаимодействовать с украинским правительством относительно признанных иностранным государством территориальных вод Украины.

Во время второго маршрута корабль HMS Defender должен был находиться подальше от спорных вод. Он позволил бы избежать конфронтации, однако Россия могла воспринять это как знак того, что Британия обеспокоена.

Переход был продуманным решением британского правительства продемонстрировать поддержку Украине, несмотря на возможные риски.

23 июня в Черном море произошел инцидент с британским эсминцем HMS Defender. В Минобороны России заявили, что корабль совершил предупредительный выстрел, а самолет Су-24М сбросил авиационные бомбы якобы из-за нарушения границы РФ.

В то же время в Министерстве обороны Британии опровергли обстрел. Согласно заявлению, HMS Defender осуществлял мирный проход через территориальные воды Украины.