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Факты / Мир
Анастасія Рогожінська |

Британский эсминец Defender законно находился возле Крыма — Джонсон

Борис Джонсон

В четверг, 24 июня, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал ситуацию с британским эсминцем Defender в Черном море. В частности, он заявил, что корабль законно находился в международных водах возле Крымского полуострова.

— Я думаю, корабль в полной мере, обоснованно мог пользоваться международными водами, — отметил британский премьер.

По его словам, экипаж действовал в соответствующей ситуации правильно.

Как добавил Джонсон, важный момент заключается в том, что власти Великобритании не признают российскую  аннексию Крыма.

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Инцидент с британским эсминцем Defender

23 июня в Черном море, возле мыса Фиолент вблизи оккупированного Россией Крыма, произошел инцидент с британским эсминцем Defender.

В Минобороны РФ заявили, что пограничный сторожевой корабль совершил предупредительный выстрел в сторону суда, а самолет Су-24М сбросил по курсу движения эсминца четыре авиационных бомбы, из-за якобы нарушение российской границы.

В то же время в Минобороны Великобритании опровергли обстрел и отметили, что Defender осуществлял мирный проход через территориальные воды Украины.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Depositphotos

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