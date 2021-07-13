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Факты / Мир / Росія
Наташа Тарчевська |

Людей ищут под завалами отеля: в российском Геленджике прогремел взрыв

Людей ищут под завалами отеля: в российском Геленджике прогремел взрыв

Утром 13 июля в российском курортном городе Геленджик прогремел взрыв в отеле. Один человек погиб, пятерых госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

Инцидент произошел в отеле Азария. По неофициальной информации, мог взорваться бытовой газ.

Видео взрыва в Геленджике быстро распространились в соцсетях.

На кадрах заметно, что автомобили, припаркованные рядом с гостиницей, завалило обломками, а на земле лежит битое стекло.

На месте взрыва в Геленджике работают десятки спасателей, жителей отеля уже эвакуировали. Под завалами продолжаются поиски людей.

Как утверждают местные СМИ, взрыв мог произойти на первом этаже отеля, где расположен магазин.

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