Утром 13 июля в российском курортном городе Геленджик прогремел взрыв в отеле. Один человек погиб, пятерых госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

Инцидент произошел в отеле Азария. По неофициальной информации, мог взорваться бытовой газ.

Видео взрыва в Геленджике быстро распространились в соцсетях.

На кадрах заметно, что автомобили, припаркованные рядом с гостиницей, завалило обломками, а на земле лежит битое стекло.

На месте взрыва в Геленджике работают десятки спасателей, жителей отеля уже эвакуировали. Под завалами продолжаются поиски людей.

Как утверждают местные СМИ, взрыв мог произойти на первом этаже отеля, где расположен магазин.