Советник Госдепа США Дерек Шолле заявил, что участие Соединенных Штатов в нормандском формате не поможет решить проблему агрессивного поведения России.

По мнению Шолле, проблемой российской агрессии является сама Россия, которая и создает проблемы.

— На данный момент, я считаю, участие США в нормандском формате — это, наверное, не то, что поможет решить проблему. Проблема — это Россия, Россия — это агрессор, тот, кто создает проблемы , — сказал советник Государственного департамента.

По словам дипломата, Соединенные Штаты хотят поддержать переговоры и “заставить Россию прекратить то, что она делает”. Шолле отметил, что во время встречи с Путиным Байден четко донес ему эту мысль.

Шолле сообщил, что снижение напряженности и предоставление Украине поддержки будут вопросами, которые на предстоящей встрече обсудят Зеленский и Байден.

Дата анонсированной встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена пока неизвестна, однако заместитель помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент сообщил, что она непременно состоится летом.