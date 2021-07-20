Тимчасовий повірений у справах США та заступник помічника держсекретаря з питань Європи та Євразії Джордж Кент повідомив, що зустріч Байдена і Зеленського відбудеться влітку.

За словами Кента, зустріч планується не у липні, як повідомлялося раніше, а трохи пізніше – у серпні.

– Коли президент Байден та президент Зеленський спілкувалися вдруге, президент Байден запропонував, щоб зустріч відбулася в липні або пізніше влітку. Тобто зустріч буде, трохи пізніше. Не в липні, а, думаю, в серпні, – сказав Кент журналістам.

Кент зазначив, що жодних перепон для зустрічі немає, потрібно лише знайти вільний час у розкладі Джо Байдена.

– Як я казав, зустріч буде влітку. Але не зараз, – резюмував політик.

Зустріч Зеленського і Байдена

7 червня очільник США запросив Зеленського відвідати Вашингтон та зустрітися. Відтоді, дату зустрічі так і не узгодили, хочі і українська і американська сторони запевняють, що вона відбудеться.

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