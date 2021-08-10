Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников обеспокоен намерениями РФ разместить на оккупированных территориях Крыма свое ядерное оружие.

Об этом Резников рассказал во время встречи с руководителем американского фонда Jamestown Foundation Гленом Говардом в Америке.

По словам министра, Россия уже фактически оккупировала Азовское море и тотально милитаризовала Черное.

— Мы особенно обеспокоены действиями РФ, направленными на подготовку Крыма к развертыванию там ядерного оружия. Именно с упором на Крым Россия осуществляет военные операции на Ближнем Востоке и в Африке, влияет на Балканы, — подчеркнул политик.

Вспомнил Резников и о российском газопроводе Северный поток-2. По его мнению, под давлением от его влияния окажутся три балтийские страны.

Угроза может коснуться и Польши, а для Украины и стран Балтии это будет означать почти полную гарантию российской эскалации.

Резников добавил, что нужно немедленно усилить санкции против компании-оператора Северного потока-2, для того чтобы не допустить его запуска.

— Важным является расширение пакета безопасности для Украины. В первую очередь — за счет развертывания сил ПВО, даже путем размещения американских подразделений. Наше законодательство это позволяет, — сказал министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Северный поток-2

Сейчас строительство российского газопровода завершено более чем на 90%.

21 июля США и Германия обнародовали текст соглашения о введении проекта в эксплуатацию.

Документ возмутил украинское общество, так как фактически не препятствует работе газопровода.

В нем говорится о том, что США и ФРГ решительно поддерживают суверенитет Украины и введут санкции против РФ в том случае, если Россия попытается использовать Северный поток-2 как оружие.

Фото: КГГА