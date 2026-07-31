Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон пока не принял окончательного решения о предоставлении Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов Patriot. По его словам, речь идет о передаче технологий для одного из самых важных видов американского вооружения.

Об этом Трамп сказал в интервью Financial Times, комментируя перспективу локализации производства ракет Patriot в Украине.

Трамп о лицензиях для Patriot

По словам президента США, он пока “не уверен”, согласится ли Вашингтон на такой шаг.

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— Мы все еще рассматриваем этот вопрос. Это очень необычное оружие, и мы должны быть немного осторожны с тем, кому выдаем лицензии. Мы действительно не лицензируем такое оборудование, — отметил Дональд Трамп.

Его заявление прозвучало всего лишь два дня спустя после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. После встречи украинский лидер сообщил, что стороны обсудили вопросы лицензионного производства ракет-перехватчиков Patriot, а также ряд других оборонных проектов.

Зеленский тогда подчеркнул, что рассчитывает на развитие совместного производства и отметил, что недавно провел отдельную встречу с представителями компаний-производителей систем Patriot.

По информации Financial Times, представители компании Raytheon, производящей систему Patriot, уже побывали в Украине. Кроме того, компания Lockheed Martin, производящая ракеты-перехватчики PAC-3 для этих комплексов, также готовится отправить группы своих специалистов в Киев.

Система Patriot остается одним из ключевых элементов украинской противовоздушной обороны. Именно эти комплексы способны эффективно перехватывать российские баллистические ракеты, регулярно применяемые при массированных атаках по городам Украины, в частности по столице.

В то же время, Трамп подчеркнул, что главной целью США остается прекращение войны России против Украины.

— Проще говоря, мы хотим, чтобы война между Украиной и Россией кончилась. Мы ищем мира, – сказал американский президент.

Кроме того, он сообщил, что его специальные представители Джаред Кушнер и Стив Уиткофф в ближайшие дни впервые посетят Украину.

Напомним, ранее во время саммита НАТО Трамп заявлял о готовности США предоставить Украине лицензию на производство ракет Patriot. Однако теперь он отмечает, что окончательное решение еще не принято.

Ранее сообщалось, что если и Трамп позволит Украине производить ракеты в ЗРК Patriot, то это все равно займет немало времени. В то же время эксперты в сфере обороны говорят, что ракеты для Украины может производить Германия.

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