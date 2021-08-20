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Факты / Мир / Росія
Софія Зінов'єва |

Мой прощальный визит: Меркель рассказала, о чем будет говорить во время встречи с Путиным

меркель путін

Ангела Меркель рассказала о чем будет говорить сегодня на личной встрече с Владимиром Путиным в Москве.

Канцлер напомнила, что это ее прощальный визит, но она очень рада этому и ей есть о чем поговорить с главой Кремля.

— Это мой прощальный визит, я этому очень рада. Но, как правильно было сказано, не только прощальный, но и рабочий визит. У нас есть о чем поговорить, — сказала Меркель на встрече.

Канцлер вспомнила события Второй мировой войны и поэтому, по случаю годовщины нападения гитлеровской Германии на СССР, она возложит цветы к могиле Неизвестного солдата.

По словам Меркель, разговор пойдет о двусторонних отношениях стран, а также про некоторые международные вопросы — Ливия, Афганистан, гражданское общество и некоммерческие организации.

— У нас есть о чем говорить, начиная с двусторонних отношений. Потом, конечно, много вопросов по международной повестке дня — о конференции по Ливии и, конечно, Афганистан. Наши торговые отношения, двустороннее сотрудничество … Мы будем говорить о гражданском обществе и про некоммерческие организации. Есть чем заполнить наше время, — добавила Меркель.

Встреча Меркель с Зеленским

После визита в Москву канцлер вылетит в Киев где встретится с президентом Зеленским и другими чиновниками.

Зеленский рассказал, что надеется на достижение соглашения, которое будет гарантировать Украине безопасность, между Меркель и Путиным 20 августа.

Фото: Getty Images

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