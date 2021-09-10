Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и глава Кремля Владимир Путин согласовали 28 различных программ по интеграции государств.

Об этом на конференции после встречи заявил президент Российской Федерации.

Уже завтра согласованные программы одобрит совет министров Союзного государства в Минске, а в утвердить их должны до конца года, рассказал Путин.

— Сегодня согласованы все 28 программ, завтра они будут одобрены на заседании совета министров Союзного государства в Минске, после чего их вынесут на утверждение Высшего государственного совета Союзного государства, заседание которого планируется провести до конца 2021, — сказал российский президент.

По словам Путина, Беларусь и Россия договорились об объединении своих рынков газа, нефти, а также создание единой системы макроэкономической политики и интеграции платежных систем.

— Россия и Беларусь договорились о единой макроэкономической политике, интеграции платежных систем и гармонизации денежно-кредитной политики Две страны также переходят к единой промышленной политике и взаимному доступу к госзакупкам и госзаказов, — заявил Путин.

Кроме этого глава Кремля сказал, что Российская Федерация отменяет все карантинные ограничения на пассажирское авиасообщение с Беларусью.

Фото: president.gov.by