Российские войска ночью и утром 30 сентября нанесли массированную ракетно-дроновую атаку по Украине.

В Киеве в результате ударов погибли два человека, еще четверо пострадали.

Тяжелые последствия атаки зафиксировали в Киевской области. В Вышгороде под завалами разрушенного частного дома погиб ребенок 2012 года рождения.

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В Житомирской области российские удары повредили объекты критической инфраструктуры и частные предприятия в трех районах.

Между тем в Воздушных силах сообщили, что украинские F-16 за время боевого применения сбили уже более 3 150 воздушных целей. Также военные отмечают дальнейшую модернизацию российских БпЛА.

Об этих и других событиях ночи и утра 30 сентября — читайте в дайджесте.

Ракетно-дроновая атака на Киев

В ночь на 30 сентября российские войска атаковали Киев ракетами и ударными дронами. Последствия зафиксировали сразу в нескольких районах столицы: возникли пожары и разрушения, повреждения получила энергетическая инфраструктура.

В Святошинском районе горел частный жилой дом, еще около десяти домов повреждены.

В Подольском районе зафиксировали попадание в нежилое здание — там загорелись крыша и строительные материалы на шестом этаже. Также возникли пожар и разрушения в складском здании, а еще по одному адресу горел двухэтажный частный дом.

В Голосеевском районе горели баня, хозяйственная постройка и бетоносмеситель, а в Соломенском — травяной настил на открытой территории. Спасатели потушили пожары.

По состоянию на утро известно о двух погибших и четырех пострадавших. Экстренные службы продолжают работать на местах ударов.

Из-за массированной атаки повредилась и энергетическая инфраструктура Киева. В городе возникли перебои с электроснабжением. Энергетики начали аварийно-восстановительные работы, и по состоянию на утро свет вернули 8 тыс. семей.

Последствия предыдущих российских ударов сказались и на качестве воздуха. Утром Киев накрыли туман и загрязнение.

В ГСЧС объяснили, что после обстрелов в воздухе остались дым и сажа, а из-за антициклона и почти полного отсутствия ветра они скопились ближе к поверхности земли.

Жителям, особенно Подола, Лукьяновки, Шевченковского района и Борщаговки, рекомендовали временно не открывать окна, по возможности пользоваться очистителями воздуха и провести влажную уборку.

Атака на Киевскую область

Киевская область в ночь на 30 сентября подверглась российской ракетной атаке.

В Вышгороде в результате попадания ракеты разрушен частный жилой дом. Во время поисково-спасательных работ под обломками конструкций спасатели обнаружили ребёнка 2012 года рождения.

Спасатели пытались его спасти, но ребенок погиб.

Всего в результате атаки на Киевскую область пострадали еще трое человек. Среди пострадавших тоже есть ребенок.

В Вышгороде возникли пожары в частном жилом доме и хозяйственной постройке. Кроме того, уничтожено восемь гаражей. Количество поврежденных и уничтоженных автомобилей уточняется.

Пожары потушены, но работы по устранению последствий российского удара продолжаются.

Удары по критической инфраструктуре Житомирской области

Ночью российские войска атаковали Житомирскую область. Последствия зафиксировали в Коростенском, Житомирском и Звягельском районах.

В результате ударов повреждены объекты критической инфраструктуры, а также объекты на территории частных предприятий. На местах возникли пожары.

Кроме того, горели четыре легковых автомобиля. Спасатели потушили все возгорания.

Специалисты обследовали территории на наличие взрывоопасных предметов.

На местах также работали психологи ГСЧС, которые оказывали помощь местным жителям.

Украинские F-16 сбили более 3 150 воздушных целей

Украинские пилоты F-16 за время боевого применения истребителей сбили более 3 150 воздушных целей.

По данным Воздушных сил ВСУ, среди них — 666 крылатых ракет и около 2 500 беспилотников разных типов.

Кроме того, украинские F-16 нанесли более 650 авиаударов по наземным целям российских войск.

О результатах боевого применения самолетов говорили во время встречи украинской делегации во главе с командующим Воздушными силами Анатолием Кривоножко с представителями Lockheed Martin.

Стороны также обсудили усиление возможностей имеющихся в Украине F-16 и перспективу перехода Воздушных сил на новые модификации Fighting Falcon, в частности F-16 Block 70/72.

Россия модернизирует свои беспилотники

Российские войска продолжают совершенствовать беспилотники, в частности устанавливают на них более качественные камеры с более высоким разрешением.

Как сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, один российский БпЛА может выполнять сразу несколько функций — вести разведку, использоваться для нанесения удара или работать как ретранслятор.

Кроме того, российские дроны могут быть связаны между собой через mesh-сеть. В таком случае информация передается между дронами по цепочке и в итоге доходит до оператора.

Вблизи украинско-беларусской границы фиксируются случаи, когда российские БпЛА движутся один за другим и преодолевают значительные расстояния.

В то же время подтвержденной информации об использовании российскими войсками башен в Беларуси для таких задач пока нет.

Оккупанты отбирают помощь у жителей Олешек

Украинские военные с помощью дронов доставляют продукты жителям временно оккупированных Олешек в Херсонской области.

По словам главы Олешковской ГВА Татьяны Гасаненко, последняя такая доставка была самой масштабной — людям сбросили около 4 тонн продуктов.

Часть местных жителей смогла получить посылки. В то же время, по информации ГВА, российские военные отбирают у людей доставленные продукты и проверяют происхождение товаров.

Гасаненко также сообщила о случаях похищения местных жителей. По ее словам, одна из семей исчезла после того, как ее членов забрали российские военные. Информации об их дальнейшей судьбе нет.

Инцидент с рейсом flydubai

Рейс flydubai, летевший из Дубая в Тель-Авив, подал сначала аварийный код 7700, а затем код 7500, который используется в случаях незаконного вмешательства.

После этого самолет изменил маршрут над Саудовской Аравией. По информации израильских источников в службах безопасности, ВВС Израиля подняли истребители.

На борту находилось около 180 пассажиров. Впоследствии самолет приземлился в аэропорту Табук в Саудовской Аравии.

Предварительно инцидент могли связывать с дракой на борту. Израильский 12-й канал сообщил, что конфликт якобы произошел между пилотами — украинцем и россиянином. В предоставленной информации официального подтверждения этой версии нет.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 680-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.