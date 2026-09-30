Во время ночной атаки Россия применила почти 190 ударных дронов и баллистические ракеты, пытаясь поразить в первую очередь энергетику столицы и Киевской области.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский об основной цели атаки РФ 30 сентября

По словам президента, экстренные службы и ремонтные бригады работают с ночи, устраняя последствия российских ударов.

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Россия применила почти 190 ударных дронов, а также баллистические ракеты. Часть ракет украинским защитникам удалось сбить, но были и попадания.

— Обстрел был сложным: почти 190 ударных дронов, а также баллистические ракеты. И главная цель удара — энергетика столицы и Киевской области, — заявил Зеленский.

Президент сообщил, что в результате атаки повреждены жилые дома. Сейчас ведутся работы по восстановлению электро- и водоснабжения там, где их нет.

Утром российский дрон также ударил по продуктовому супермаркету в Иванковичах в Киевской области. На месте возник пожар, который тушат спасатели.

Зеленский отметил, что российские войска продолжили атаковать Киев с помощью дронов. Один из ударов пришелся по складскому зданию, в результате чего погиб человек.

Критическая инфраструктура также подверглась ударам в Житомирской, Николаевской, Кировоградской и Ровенской областях.

Повреждения зафиксированы также в Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черкасской областях.

По данным президента на момент его сообщения, в результате российских ударов по стране пострадали 14 человек. Пятеро людей погибли, среди них — ребенок.

Зеленский призвал усиливать ПВО перед зимой

Президент сообщил, что Украина на днях получила новые пакеты поддержки противовоздушной обороны, и поблагодарил партнеров за ракеты для ПВО.

— Каждая ракета-перехватчик действительно спасает жизни. И чем ближе к зиме, тем больше нужна такая защита, — подчеркнул Зеленский.

По его словам, Украина должна усиливать защиту, чтобы не дать России реализовать ставку на удары баллистическими ракетами и беспилотниками.

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