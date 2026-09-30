Энергетика Киева и Киевской области стала главной целью удара РФ — Зеленский
Во время ночной атаки Россия применила почти 190 ударных дронов и баллистические ракеты, пытаясь поразить в первую очередь энергетику столицы и Киевской области.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский об основной цели атаки РФ 30 сентября
По словам президента, экстренные службы и ремонтные бригады работают с ночи, устраняя последствия российских ударов.
Россия применила почти 190 ударных дронов, а также баллистические ракеты. Часть ракет украинским защитникам удалось сбить, но были и попадания.
— Обстрел был сложным: почти 190 ударных дронов, а также баллистические ракеты. И главная цель удара — энергетика столицы и Киевской области, — заявил Зеленский.
Президент сообщил, что в результате атаки повреждены жилые дома. Сейчас ведутся работы по восстановлению электро- и водоснабжения там, где их нет.
Утром российский дрон также ударил по продуктовому супермаркету в Иванковичах в Киевской области. На месте возник пожар, который тушат спасатели.
Зеленский отметил, что российские войска продолжили атаковать Киев с помощью дронов. Один из ударов пришелся по складскому зданию, в результате чего погиб человек.
Критическая инфраструктура также подверглась ударам в Житомирской, Николаевской, Кировоградской и Ровенской областях.
Повреждения зафиксированы также в Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черкасской областях.
По данным президента на момент его сообщения, в результате российских ударов по стране пострадали 14 человек. Пятеро людей погибли, среди них — ребенок.
Since last night, emergency services and repair crews have been working to address the aftermath of the Russian strike. It was a difficult attack – nearly 190 attack drones, as well as ballistic missiles. And the main target was energy infrastructure in the capital and the Kyiv region. Residential buildings were also damaged. Work is ongoing to restore electricity and water supplies everywhere they are currently unavailable. In the morning, a drone struck a grocery supermarket in Ivankovychi. First responders are extinguishing the fire. Kyiv is also under drone attack. A warehouse building was hit, and one person was killed. There were strikes on critical infrastructure in the Zhytomyr, Mykolaiv, Kirovohrad, and Rivne regions. There was also damage in the Odesa, Sumy, Kharkiv, Kherson, and Cherkasy regions. As of now, fourteen people have been injured across the country as a result of all these strikes. Tragically, five people have been killed, including a child. My condolences to their families and loved ones.
Our defenders managed to shoot down some of the ballistic missiles. But unfortunately, there were also hits. In recent days, there have been new air defense support packages – I thank our partners for the missiles, and everyone who honors our agreements and strengthens the protection of our skies. This is exactly how we must continue to work. Every interceptor missile truly saves lives. And the closer we get to winter, the more of this protection we need. We must do everything to ensure that Russia’s bet on ballistic missile and drone terror does not pay off. Thank you to everyone who stands with Ukraine.
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 30, 2026
Зеленский призвал усиливать ПВО перед зимой
Президент сообщил, что Украина на днях получила новые пакеты поддержки противовоздушной обороны, и поблагодарил партнеров за ракеты для ПВО.
— Каждая ракета-перехватчик действительно спасает жизни. И чем ближе к зиме, тем больше нужна такая защита, — подчеркнул Зеленский.
По его словам, Украина должна усиливать защиту, чтобы не дать России реализовать ставку на удары баллистическими ракетами и беспилотниками.