Новость о согласовании Лукашенко и Путиным целого пакета программ по интеграции изрядно встревожила украинцев и весь мир.

Речь идет о 28 программах, которые предусматривают постепенное объединение белорусской и российской промышленности, экономики, оборонного, нефтегазового секторов.

Параллельно со встречей самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и главы Кремля Владимира Путина на белорусской территории начались военные учения Запад-2021 — в непосредственной близости к украинским границам.

Даже президент Зеленский в рамках форума Ялтинской европейской стратегии в формате YES Brainstorming заявил, что не исключает возможности полномасштабной войны с Россией.

Не представляют ли российско-белорусские учения угрозу для Украины и не скрывается ли под интеграцией полное поглощение Беларуси Кремлем, Факты ICTV спросили у политических экспертов.

По мнению политолога Олега Саакяна, если все согласованные между Путиным и Лукашенко программы будут реализованы, это будет означать фактическое поглощение суверенитета и государственности Беларуси Российской Федерацией, с сохранением лишь номинального статуса отдельной страны.

— Надеяться, что кто-то будет менять вывески, и вместо России и Беларуси появится какое-то третье государство, или на то, что они административно и политически объединятся — не стоит.

За Беларусью останутся все внешние атрибуты государственности, говорит эксперт, поскольку Россия не захочет терять лишний голос на международной арене.

В заявлении Пескова о том, что сейчас об объединении финансовых систем и общей валюте речь не идет, Олег Саакян видит тактические намерения РФ.

России выгодно дождаться еще большего спада белорусской экономики, которая уже имеет тенденцию к падению. Это нужно для того, что российский рубль пришел как “спаситель”, а не захватчик.

— Быстро перейти с одной валюты на другую не удастся, потому эту интеграцию можно отложить на более позднее время, — отмечает политолог.

Согласно словам эксперта, полное одобрение программ по интеграции может быть растянуто во времени и раздроблено по нескольким причинам. И до конца года мы увидим лишь определенную часть:

— Во-первых, пока Лукашенко в подвешенном состоянии, его можно будет еще “доиспользовать” в озвучке определенных тезисов.

К тому же, если сейчас Лукашенко поставит свою подпись под этими соглашениями, их легитимность будет сомнительной, поскольку он не признается Западом как президент Беларуси.

По мнению Саакяна, после Лукашенко в Беларуси появится новая, еще более пророссийски настроенная власть, которая и должна завершить этот процесс.

— Путину хотелось бы, чтобы этот процесс был чистой игрой и стал одним из бриллиантов в его мнимой имперской короне. А в случае, если это сделает Лукашенко, эта победа уже будет блестеть не так, — подытожил политолог.

Политический эксперт Александр Мусиенко считает, что говорить о достижении какой-то действительно “прорывной” договоренности рано, поскольку эти 28 программ по интеграции следует проработать межправительственным комиссиям, а в законодательство должны быть внесены соответствующие изменения.

— То есть это такие рамочные договоренности, для выполнения которых нужно провести еще определенные действия, которые могут растянуться на длительный промежуток времени, — отметил политолог.

По словам Александра Мусиенко, эти договоренности нужно воспринимать как чрезвычайно важные политические рычаги для России и Беларуси.

— Путину накануне выборов важно показать, что Россия сотрудничает со странами постсоветского пространства, и они возлагают на нее надежды и получают от нее поддержку.

По мнению эксперта, самого страшного, то есть поглощения Беларуси Россией, пока не произошло, и это хорошо для Украины.

— Это можно считать первым звонком этого процесса, однако учитывая то, как это все происходит — в декларативной форме, поглощение если и произойдет, то не в краткосрочной перспективе, — добавил Мусиенко.

Запад 2021

По поводу опасности военных учений у границ с Украиной Александр Мусиенко и Олег Саакян имеют схожую позицию и считают, что сейчас вероятность полномасштабного вторжения России мизерная.

Главной угрозой является возможность увеличения присутствия в Беларуси российских войск в непосредственной близости к Украине.

— Для нас сейчас очень важно наблюдать, чтобы тот контингент, который находится на базе Барановичи в Беларуси, не остался там, а был выведен. Если он останется не с самолетами и ракетами, а на уровне десантников на какой учебно-тренировочной базе, то это не представляет больших угроз, — уверяет Александр Мусиенко.

Олег Саакян говорит, что это повышает риски, но дело не в самих учениях, а в том, сколько военных останется после их отработки.

Реакцию Зеленского о том, что он не исключает эскалации и широкомасштабной войны со стороны РФ и считает это самой большой ошибкой, Саакян называет в целом правильной.

— Это заявление носит превентивный характер, именно для того, чтобы не допустить подобный сценарий. Единственное, пожалуй, нужно было выбрать другую модальность этого заявления. И акцентировать внимание на том, что такой сценарий рассматривается, но он маловероятен, и в Украине делают все для того, чтобы он не состоялся, — резюмирует политолог.

Реакцию Кремля на слова украинского президента политологи считают неуместной, некорректной и называют отговоркой.