Бывший народный депутат Украины Александр Онищенко получил гражданство России. В комментарии изданию Бабель он рассказал, что получил его в конце прошлого года.

— Я только получил по спорту. Выступаю за сборную России сейчас, — сказал он.

Онищенко кроме политики известен тем, что профессионально занимается конным спортом. В составе олимпийской сборной Украины он ездил на Игры в Пекин в 2008 году и в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Онищенко будет представлять сборную РФ по конному спорту на чемпионате мира и на чемпионате Европы.

Бывший депутат добавил, что будет готовить российских спортсменов к следующим Олимпийским играм в Париже, как тренер и спортсмен.

Дело Онищенко

В Украине Александра Онищенко подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже по заниженным ценам природного газа. Это делалось, чтобы уменьшить долю, которую нужно отдать Укргаздобыче.

Затем газ перепродавали по рыночной цене, оставляя себе разницу. По информации НАБУ, по этой схеме связанные с Онищенко компании получили 740 млн грн.

Тогда НАБУ и САП обратились к тогдашнему генпрокурору Юрию Луценко, а тот в Верховную Раду. Парламент дал согласие на задержание и арест Онищенко, но процедура длилась долго, и он успел покинуть пределы Украины.

В 2019 году его задержали в Германии по запросу НАБУ и САП, но в экстрадиции было отказано.

САП параллельно инициировал заочный арест Онищенко в Высшем антикоррупционном суде. Его судят вместе с финансовым менеджером Еленой Павленко. Решение суда по этому делу ожидается в октябре 2021 года.

Источник: Бабель