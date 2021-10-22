В Москве 22 октября из-за сильного ветра сорвало зубец от стены, окружающей Кремль. Стихия обрушила также строительные леса, которые были на стенах Кремля.

Ветер начал качать строительные леса в пятницу днем. Момент эпического разрушения кремлевской стены попал на видео, а свидетелями инцидента стало немало зевак на Красной площади.

Сорванные ветром строительные леса были установлены на кремлевской стене, недалеко от Мавзолея и Спасской башни.

Российские СМИ сообщили, что Федеральная служба охраны РФ подтвердила снос нескольких мерлонов (зубцов) и строительных лесов во время реставрационных работ.

Утром 22 октября в Москве усилился сильный ветер. В российской столицей ветер начал поднимать мусор и гонять по улицам мусорные баки. Российское МЧС сообщало о порывах ветра в 20 м/с.

Спасатели просили при необходимости избежать прогулок по Москве и обходить старые деревья и металлические конструкции.