В программу PURL для Украины удалось привлечь уже почти $5,5 млрд.

Об этом рассказал в интервью Интерфакс-Украина заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

PURL для Украины: каковы результаты программы

Игорь Жовква отметил, что программа PURL для Украины успешно работает, а информация о том, что якобы не удается поставить с ее помощью, не соответствует действительности.

– Мы все видим, что происходит в мире. И, конечно, первое, что самое важное поставляется по этой программе, это ракеты-перехватчики для антибалистических систем, для систем Patriot. И сегодня то, что могут наши партнеры профинансировать, и то, что американская сторона может поставлять – оно поставляется, – рассказал заместитель руководителя ОП.

Он добавил, что всего программу финансируют 25 стран-членов НАТО, а также три партнера вне союза.

Жовква рассказал, что сейчас труднее получать эти средства, однако это не значит, что программа не должна работать.

Замруководителя отметил, что результатами ее работы являются оружие и те боеприпасы, которые готовы на сегодняшний момент и есть на складах.

Напомним, в апреле стало известно, что еще три страны присоединились к инициативе PURL по поддержке Сил обороны Украины на сумму до €400 млн.

