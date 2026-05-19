Украинский боксер Василий Ломаченко определился с первым соперником после возобновления карьеры.

Об этом сообщил журналист Майк Коппинджер на DAZN.

С кем хочет сразиться Ломаченко

– Ломаченко действительно возвращается. Он выйдет на ринг осенью этого года и нацелен исключительно на громкие имена. Он не хочет проводить никаких подготовительных поединков, и это неудивительно. Ведь это боксер, который уже в своем втором профессиональном поединке боролся за титул и победил Гэри Рассела-младшего, – сказал журналист.

По данным Коппинджера, одним из соперников, на которого обращает внимание Василий, является Эмануэль Наваррете.

Сейчас смотрят

– А после этого я слышал, что Лома может обратить внимание на Джервонта Дэвиса. Это был бы бой, о котором он вел переговоры в 2024 году, – добавил Коппинджер.

Эммануэль Наваррете является действующим чемпионом во втором полулегком весе и владеет поясами WBO и IBF.

Наваррете провел последний бой в конце февраля против Эдуардо Нуньеса, победив его техническим нокаутом в 11-м раунде. Победа принесла ему пояс IBF во втором полулегком весе.

Что касается Дэвиса, то переговоры о бое с Ломаченко велись в конце 2024 года, но соглашения так и не было достигнуто.

После этого Ломаченко через несколько месяцев объявил о завершении карьеры из-за проблем со спиной.

Недавно издание The Ring сообщило, что Василий Ломаченко якобы возобновит свою карьеру. По данным журнала, 38-летний Ломаченко заинтересован только в “престижных” поединках и не намерен участвовать в подготовительных боях.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.